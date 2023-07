Árvay István mosonmagyar- óvári polgármester az egészségügyi rendszer hiányosságaira és aktualitásaira is rámutató beszédében ismételten hangsúlyozta a Karolina Kórház szerepét az ellátásban. Mint elmondta, egy biztos kinevezésével az egészségügyi kormányzás is elismerte, helyben kell gyógyírt találni a mosonmagyaróvári intézmény gondjaira. Kiemelte még, továbbra is támogatni fogják a kórházat.

Szincsák Sándorné hospice- szakápoló, a tavalyi kiváló egészségügyi dolgozó Semmelweis-napi beszédében a szakdolgozói pálya versenyképességének szükségességére hívta fel a figyelmet.

Dr. Herczeg Csaba alapellátó fogorvos Árvay István polgármestertől vette át az elismerést. Fotó: Mészely Réka

Átadták a Karolina Kórház Semmelweis-napi és főigazgatói dicséreteit. Így jutalmazták Czimre Katalint, a rehabilitációs osztály főnővérét és dr. Kacz Károlynét, aki 2009-től a diabetológiai szakrendelésen oktatja a betegeket, hozzátartozókat, jelenleg nyugdíj mellett. Semmelweis-napi elismerésben részesült dr. Sragner Angéla gyermekszakorvos, elismerő oklevelet vehetett át Feketéné Kovács Zsuzsanna, aki már több mint 20 éve dolgozik a központi takarítóegységben, Hajas Ildikó, aki 2018 szeptemberétől az aneszteziológián dolgozik, Hajba Sándor, aki 1980 óta tevékenykedik műtőssegédként az intézményben, továbbá Horváth Lászlóné, a gyermek- osztály, Major Alexandra, a sürgősségi betegellátó osztály, Manczal Lászlóné Ildikó, a belgyógyászati osztály, Mészáros Erzsébet, az élelmezési osztály munkatársa. Elismerték Nagy Krisztinát, aki 2011 óta tagja az intézeti gyógyszertár csapatának, Némethné Molnár Zsuzsanna, a radiológiai osztály, Pandur Gáborné, a rehabilitációs osztály, a nyugdíjba vonuló Szalay Istvánné, Tolnainé Szakály Katalin, a szülészet-nőgyógyászati osztály, Vájlokné Ofenbeck Lívia, a krónikus osztály munkatársának tevékenységét is. Dr. Takler Ágnes, a Karolina Kórház főigazgató főorvosa főigazgatói dicséretben részesítette Bertalan Dóra szakasszisztenst, Nagy Beatrix informatikai csoportvezetőt és Ujszászi Zsoltné okleveles klinikai laboratóriumi kutatót.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő oklevéllel jutalmazta Lajko-Nagy Angéla ápolót, a krónikus osztály kiemelkedő munkatársát.

„Mosonmagyaróvár Város Kiváló Egészségügyi Dolgozója” díjat vehetett át Árvay Istvántól Pusztai Erika, a Karolina Kórház és Rendelőintézet sürgősségi betegellátó osztályának ápolója, Farkas Tamás, az Országos Mentőszolgálat Mosonmagyaróvári Állomás mentőtisztje és dr. Herczeg Csaba alapellátó fogorvos.