– Ilyenkor előadásokat hallgatunk, vitatkozunk, szakmai kérdéseket tárgyalunk át. A másik fontos funkciója a vándorgyűlésnek a találkozás. A kollégák kötetlen formában beszélgethetnek, cserélhetnek tapasztalatot, és üzleti kapcsolatok is szövődhetnek. Az ország minden pontjáról érkeznek vízügyi és környezetvédelmi szakemberek, akik különböző szekciókra nyújtottak be dolgozatokat, melyek közül 98-as be is mutatunk a kollégáknak