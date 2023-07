Eller Gizella, a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület elnöke kiemelte: a 183 sikeres pályázat nem jöhetett volna létre az elnökség, a helyi bírálóbizottság és a munkaszervezet lelkes munkája nélkül.

– A LEADER egyesület szíve, lelke, ereje abból áll, hogy az alulról induló kezdeményezéseknek tud helyet biztosítani. A megoldásokat kínálja azokra az igényekre, melyekre tényleg valódi szükség van. A vidékfejlesztés így több szempontból is sikertörténet: települések újultak meg, vállalkozók munkahelyeket teremtettek vagy megtarthatták azt, civil szervezetek erősödtek meg a beszerzett eszközeikkel, infrastrukturális fejlesztéseikkel – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője. Aláhúzta: „Mindezek eredményeként hatvanszázalékos gazdaságfejlesztés mutatható ki Szigetközben és a Mosoni-sík településein. Ebből is látszik, hogy mekkora segítség a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület munkatársainak hittel, szeretettel és szakmai odaadással nyújtott munkája ebben a térségben.

Varga Boglárka, az Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság Vidékfejlesztési Osztályának osztályvezetője arról beszélt, hogy a nyugat- magyarországi régiót a táj sokszínűsége, az erős gazdasági helyzete és a kiváló egyetemei miatt emelik ki. Ám hiába vannak a térségnek jó adottságai és lehetőségei, ha azokkal nem tudnak élni. A megvalósított projektek sokszínűsége a bizonyíték arra, hogy a térségben élők és gazdálkodók tudnak és akarnak élni a lehetőségekkel. A 2014–2020 között futó Vidékfejlesztési Program keretében működő Helyi Akció Csoportok (HACS) közül az egyik legsikeresebb és legjobban teljesítő a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület.

Susovits Vera, a LEADER egyesület munkaszervezet-vezetője számokkal és fotókkal is alátámasztotta mindazt, amit az elmúlt időszak eredményei- ként felmutattak. 183 sikeres pályázat, 768 millió lekötött forrás a térség mérlege. Bemutatta, hogy a térség összes települése részesült LEADER-támogatásban.

Az egyesület maga is pályázott több szervezetnél, a Hungarikum Bizottságnál több ízben is. A saját projektek célja a helyi identitás erősítése elsősorban a fiatalok körében, a helyi termékeink megismertetése, hálózatosodás, szemléletformálás, natúrparki szemlélet kialakítása volt. Emléklapokat adtak át a projektgazdáknak, ezzel is kifejezve, hogy az elnyert támogatások az egész térség fejlődését szolgálják.

Eller Gizella mutatta be az egyesület legújabb kiadványát, az „Édes értékeink ”című süteményeskönyvet. A Hungarikum Bizottság támogatásával megvalósult receptgyűjtemény a térség hagyományos desszertjeit sorakoztatja fel profi fotókkal illusztrálva. A sütik többségét meg is kóstolhatták a résztvevők.