Várakozásokon felül jól sikerült az I. Komáromi Food Truck Show és Piknik. És ezt nem én mondom, hiszen én akár elfogult is lehetnék, hanem az árusok. A kínálat bőséges volt: balkáni ételek, tenger gyümölcsei, különleges hamburgerek, tépett húsos szendvicsek, vegán ételek, pizzák, pizzburgerek, waffelek, churrosok, bor- és kávéspecialitások, kézműves sörök és koktélok között lehetett válogatni” – mondta el Radics Gábor, a társ- szervező Komáromi Városmarketing Kft. ügyvezetője.

Megkóstolhattuk Komárom ételét, a Jókai-palacsintát is, melyből közel 1000 kóstolóadag fogyott el. FOTÓ: Komáromi Városmarketing Kft.

Szombaton a közönség megkóstolhatta Komárom ételét, a Jókai-palacsintát, melyből közel 1000 adag fogyott el. Sági Szilárd gasztrokibic ezzel kapcsolatban kiemelte: a Jókai- palacsinta „titka”, hogy közös munka eredménye, amit aztán szeretettel dédelgetnek nemcsak a dél-, de az észak-komáromi vendéglátósok is. Proczeller Tamás, a Komgasztro című műsor műsorvezetője hozzátette: annak sincs oka aggodalomra, aki esetleg a Food Truck Show alatt nem tudta megkóstolni a palacsintát, ugyanis a nyár folyamán kitelepülnek a Brigetio Gyógyfürdőbe és a WF Szabadidőparkba is.

Szombaton kitelepült a Forrás Rádió a Jókai ligetbe. Illyés Roland műsorvezető Radics Gábort is megszólaltatta.

Az I. Komáromi Food Truck Show és Piknik lebonyolításából a helyi civil szervezetek és közösségek is kivették a részüket. A Kemence Egyesület kézműveskedéssel és logikai játékokkal, a Vöröskereszt egészségsátorral és buborékfocival készült, a Szőnyi Lovas Sportegyesület jóvoltából ko- csikázni lehetett, koncertet adott az Egressy Fúvósegyesület, a Magyarock Dalszínház, kihozta különleges air track szőnyegét a Street Generations csapata, felléptek a fitkidesek, jelen voltak a Klapka György Múzeum és a Jókai Mór Városi Könyvtár munkatársai, a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők, a máltaisok, a DiViSz és a Dogland kutyaiskola. Szombaton kitelepült a Forrás Rádió, a péntek estét a Lángoló leguá- nok tűzzsonglőrködése, míg a szombat estét szamba- és dobshow tette feledhetetlenné.

„Az árusok már most jelezték, hogy szívesen jönnének jövőre is, a közösségi oldalalakon pedig egyértelműen pozitívak a visszajelzések. Az I. Komáromi Food Truck Show és Piknik nem csupán a helyieket vonzotta, de sokan érkeztek a környező településekről és a határon túlról is. Komárom amúgy is gazdag programkínálata most egy újabb rendezvénnyel bővült” – összegezte az elmúlt három napot Radics Gábor, aki elárulta, hogy a következő hónapban is egy új rendezvényt hoznak a városba, méghozzá július 7-én egy fagylaltversenyt.