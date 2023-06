Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint, pénteken késő délután egy nyugat felől érkező hidegfront mentén, illetve annak előterében országszerte kedvezőek lesznek a feltételek zivatarok, köztük (legnagyobb valószínűséggel az ország déli felén) heves zivatarok (akár szupercellák) kialakulásához is.

A zivatarok várhatóan gyorsan rendszerbe szerveződnek majd, és az esti, éjszakai órákban fokozatosan kelet felé helyeződnek, miközben északnyugat felől stabilizálódik a légkör. A zivatarok várhatóan szombat reggelre északkelet felé távoznak.

A zivatarok környezetében nagyméretű jégre (általában ~2-4 cm, helyenként >5 cm is), viharos, erősen viharos széllökésekre (jellemzően ~60-90 km/h, helyenként >90-100 km/h), illetve felhőszakadásra (>20-50 mm) is számítani kell.

Az időjárási helyzet, valamint a kritériumok teljesülése esetén főként a Dél-Dunántúlon van esély a mai nap folyamán a legmagasabb, piros riasztás kiadására is.

Mit tegyünk, a viharban?

Az erős szél miatt tanácsos fedett helyre vinni a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket, nehogy a szél felkapja ezeket és károkat okozzon velük. Érdemes áramtalanítani a pincét és magasabbra vinni azokat a tárgyakat, amelyekben a víz kárt tehet. Ha tehetjük, az autónkkal parkoljunk épületektől, fáktól távolabb. Ha elmegyünk otthonról, csukjuk be az ablakokat.

A katasztrófavédelem tanácsai:

Ha viharosra fordul az időjárás, ne tartózkodjunk vízben , a nagyobb tavainknál pihenők vegyék komolyan a viharjelzőrendszer jelzéseit. Javasolt a vihar ideje alatt egy épületben menedéket keresni. Ne tartózkodjunk a pincében , mert felhőszakadás esetén víz alá kerülhet. Ha víz alá kerül a pince, csak akkor kezdjük kiszivattyúzni, ha már megszűnt a víz utánpótlása, nem szivárog be több víz. Ha hamarabb távolítjuk el a vizet, csak alámossuk az épületet.

, a nagyobb tavainknál pihenők vegyék komolyan a viharjelzőrendszer jelzéseit. Javasolt a vihar ideje alatt egy épületben menedéket keresni. , mert felhőszakadás esetén víz alá kerülhet. Ha víz alá kerül a pince, csak akkor kezdjük kiszivattyúzni, ha már megszűnt a víz utánpótlása, nem szivárog be több víz. Ha hamarabb távolítjuk el a vizet, csak alámossuk az épületet. Ha villámlik, javasolt számolni a villámlás és a dörgés között eltelt időt. Ha ez 15 másodpercnél rövidebb, a vihar közel van, húzzuk ki az elektromos eszközöket a konnektorból . Kerüljük a vizesblokkokat, ne fürödjünk, zuhanyozzunk, mossunk kezet. Ne fogjuk meg a csöveket, radiátorokat, fémszerkezeteket .

. Kerüljük a vizesblokkokat, . Akit a szabadban ér a vihar, ne álljon fa alá . Ha erdőben vagyunk, álljunk a fák törzsétől öt méterre. Ha kerékpározás közben lep meg bennünket a vihar, fektessük le a biciklit és menjünk tőle néhány méterrel távolabb . Ha semmilyen menedék nincs a közelben, guggoljunk le és érintsük össze a két sarkunkat , így a legkisebb egy villámcsapás veszélye. Ne használjunk esernyőt , a papírjainkat, telefonunkat tegyük egy nejlonzacskóba. Autóban, tömegközlekedési eszközön védve vagyunk a villámoktól, ne fogjuk meg ezek fém alkatrészeit. Ha egy fesztiválon ér minket a vihar, kövessük a biztonsági személyzet utasításait.

. Ha erdőben vagyunk, álljunk a fák törzsétől öt méterre. Ha kerékpározás közben lep meg bennünket a vihar, . Ha semmilyen menedék nincs a közelben, , így a legkisebb egy villámcsapás veszélye. , a papírjainkat, telefonunkat tegyük egy nejlonzacskóba. Autóban, tömegközlekedési eszközön védve vagyunk a villámoktól, ne fogjuk meg ezek fém alkatrészeit. Ha egy fesztiválon ér minket a vihar, kövessük a biztonsági személyzet utasításait. Az erős szél fákat dönthet ki, ágakat törhet le, amelyek gyakran elektromos vezetékeket szakítanak el. Ha elszakadt elektromos vezetéket látunk, ne közelítsük meg , hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

, hívjuk a 112-es segélyhívó számot. Ha villámárvízzel találkozunk, válasszunk másik útvonalat és kerüljük el. A villámárvizek könnyen elmozdíthatják a csatornafedeleket is. Mivel nem lehet látni, mi van a felgyülemlett víz alatt, néhány centiméteres vízbe se menjünk bele . Ha autóval térdig érő vízbe hajtunk bele, az autónk légszűrőjébe víz kerül, a jármű leáll és károsodik a motorja is. Villámárvíz esetén menjünk egy épületbe, annak is az emeletére. A sok eső szennyvizet is hozhat magával, ezért fertőtlenítsük az épületet utána.

A villámárvizek könnyen elmozdíthatják a csatornafedeleket is. Mivel nem lehet látni, mi van a felgyülemlett víz alatt, . Ha autóval térdig érő vízbe hajtunk bele, az autónk légszűrőjébe víz kerül, a jármű leáll és károsodik a motorja is. Villámárvíz esetén menjünk egy épületbe, annak is az emeletére. A sok eső szennyvizet is hozhat magával, ezért fertőtlenítsük az épületet utána. Ha bárki bajba jutott emberrel, állattal, veszélyes helyzettel találkozik, hívja a 112-es segélyhívó számot.

A Győr-Szol a szélvihar okozta veszélyekre hívja fel a figyelmet

A Győr-Szol Zrt. a városi faállomány kezelőjeként arra hívja fel a figyelmet, hogy viharos szél esetén – lehetőség szerint – ne tartózkodjanak fák alatt, mert azokról gallyak, ágak törhetnek le.

A fokozott balesetveszély miatt óvatosságra van szükség a közterületeken, a fákkal szegélyezett járdákon, utakon, parkokban, játszótereken és ligetekben. A Győr-Szol Zrt. a köztemetőkbe látogatókat is arra kéri, hogy körültekintően közlekedjenek és tartózkodjanak a fákkal beültetett győri sírkertekben.

A szolgáltató az autósokat is arra figyelmezteti, hogy közlekedés közben és parkoláskor is legyenek tekintettel az erős légmozgásra és annak fent említett veszélyeire. A viharos szél még az egészséges fákról is sodorhat le kisebb-nagyobb gallyakat, ágakat, amelyek a járművekben vagy a vezetőjükben, utasaikban is kárt tehetnek.

Mi a teendő szélviharban?

– Pakoljunk össze az udvarunkon, fel ne kapjon semmit a szél.

– Ne induljunk el a szabadba.

– Ne rakjunk tüzet.

– Zárjuk be a házi- és haszonállatainkat.

– Ne menjünk recsegő, ropogó faágak, fák közelébe.

– Ne vigyük gyermekeinket a játszótérre.

– Ne menjünk a leszakadt villanyvezeték közelébe, de jelentsük be az illetékeseknek, ha ilyet látunk.

– Zárjuk be az ablakokat.

– Figyeljük a szén-monoxid-érzékelőt, a szél visszanyomhatja a levegőt a kürtőkbe.

– Készüljünk fel egy esetleges áramszünetre is.

– Ha dühöng a szél, áramtalanítsunk.