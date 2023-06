Dr. Erdélyi Loránd előadásának témája egy sok beteget érintő, de a klinikum számára nehezen kezelhető problémára keres lehetséges megoldást. Ez a terület a krónikus sebek, felfekvések (decubitus) kezelése. A kutatás elindulását a kórház vezetése és a menedzsment dr. Villányi Balázs orvos igazgató támogatásával engedélyezte és az anyagi forrásokat biztosította. Szükség volt továbbá más osztályok és szakterületek nyitottságára és segítőkészségére is a sikeres munkavégzéshez.

Dr. Erdélyi Loránd első lépésként a vizsgálataihoz használható, reprodukálhatóan előállítható gélt formulált, majd felállította a vizsgálati protokollt, ezt követően elindult a kórházon belüli együttműködés. Csordás Adrienn ápolási igazgató támogatásával, Nagy György Andrásné Anikó a Decubitus teamtől és dr. Farkas Szabolcs traumatológus szakorvos gondozásában elkezdődtek a krónikus sebekből való mintavételek. A begyűjtött mintákat a kórház mikrobiológiai laborjába juttatták el, ahol dr. Knausz Márta minőségirányítási igazgatóhelyettes és Szabó Ivett csoportvezető asszisztens segédkezett a minták feldolgozásában és kiértékelésében, majd két gyógyszerész kolléganőjével, dr. Pónya Kingával és dr. Dombi Nikolett-tel elvégezték a leoltásokat a gél hatásosságának vizsgálatához.

dr. Erdélyi Loránd

– In vitro eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a vizsgált gél széles spektrumú antimikrobiális hatással rendelkezik. A sebekből gyűjtött mintákból összesen 20 különböző patogén mikroorganizmust azonosíthattunk. Ezek eltérő gyakorisággal jelentek meg a mintákban, de azt láttuk, hogy minden identifikált kórokozóra volt gátló hatása a vizsgált gélnek. Azonban ismét szeretném megjegyezni, hogy ezek in vitro eredmények, tehát Petri-csészében, táptalajon végzett vizsgálatok – mondja dr. Erdélyi Loránd.

– Azért fogalmazunk ilyen óvatosan – veszi át a szót Hutyánné dr. Somogyi Aranka főgyógyszerész –, mert ahhoz, hogy betegeken használhassuk ezt a gélt, összetett engedélyeztetési eljáráson kell végigmennie és sokszor az in vitro és in vivo – azaz élő szervezetben – esetekben egy készítmény nagyon eltérően viselkedik, így a hatásosság bizonyításához további vizsgálatok szükségesek. Jelenleg a gél még nincs abban a stádiumban, hogy bárkiben is túlzott reményt keltsünk, ugyanakkor az in vitro eredmények valóban nagyon pozitívak, ezzel együtt még távol van attól, hogy krónikus sebekkel küzdő beteg hozzájuthasson.

Hutyánné dr. Somogyi Aranka

Dr. Erdélyi Loránd kutatásának ötlete szorosan köthető fekvőbetegosztályon végzett munkája során szerzett tapasztalataihoz. Gyógyszerészként ugyan tanult a krónikus sebekről, decubitusról és azok kezelési lehetőségeiről, azonban a betegágy mellett döbbent rá, hogy valójában mennyire súlyos probléma egy ilyen seb jelenléte. PhD-kutatása során probiotikumokkal foglalkozik, ott már dolgozott a gél előállításához használt anyaggal. Mint gyógyszer-technológiai segédanyagot, bevonószerként alkalmazta, azonban az antimikrobiális hatás negatívan befolyásolta a baktériumok életképességét. Most azonban ezt a két helyről származó tudását, tapasztalatát egyesítette és itt kihasználta az akkor kedvezőtlen hatást.

A Rozsnyay Mátyás-emlékversenyen elért eredmény nemcsak a részt vevő gyógyszerésznek, hanem a munkáját támogató intézménynek is szól.

– Ez az elismerés egészen pontosan azt jelenti, hogy a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórháznak van Rozsnyay-nyertes fiatal gyógyszerésze és neki köszönhetően „Rozsnyay Mátyás-díjas gyógyszertár” címet viselő gyógyszerészeti osztálya. Ezzel kevés kórház büszkélkedhet. Köszönhető ez az eredmény annak a csapatmunkának, ami a mindennapjainkat is jellemzi. Betegágy mellett is segítjük az orvos kollégák munkáját a megfelelő gyógyszer megfelelő dózisban történő felhasználásában, tehát a legoptimálisabb gyógyszeres terápia kialakításában – fogalmazott Hutyánné dr. Somogyi Aranka.