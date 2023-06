– Ma a nemzeti összetartozást ünnepeljük. De mit jelent ez a nap – tette fel a kérdést Dézsi Csaba András polgármester. – Ez a nap évtizedeken keresztül nemzeti gyásznap volt, a trianoni békediktátum napja. Bár nem ezen a napon van, de ma tartjuk az ünnepséget. Orvosként többször szembesültem azzal, amikor a családból valaki elmegy, akkor jövünk rá, mennyire hiányzik. Arra is rájönnek a család tagjai, mennyire fontosak azok, akik megmaradtak és mennyire fontos az összetartozás. Egy nép sokkal nagyobb mint egy család, egy nemzet, több, mint egy ország. Ezt Trianon, 1920 óta pontosan tudjuk. Miért beszélünk a nemzeti összetartozás napjáról? Azért, mert egy nép életében, fennmaradásában bár nagyon fontos a múlt, még fontosabb a jövő, amit az határoz meg, hogy egy nemzet tagjai – bár elválasztják egymástól a mesterségesen meghúzott országhatárok –, mennyire számíthatnak egymásra, hogyan gondolkodnak együtt a világ sorsáról. Ez az összetartozás szolgálja egy nemzet fennmaradását – szögezte le a polgármester, aki arra is emlékeztetett, mi mindent veszítettünk a határok átrajzolásával, majd leszögezte: Magyarország még mindig van, és a több mint 15 milliós magyar nép még mindig összetart. Amikor háború dúl a szomszédban, akkor arra is kell gondolni, hogy ott magyarok is meghalnak. Mint mondta, azonnali fegyverszünetre, béketárgyalásokra lenne szükség.