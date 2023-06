Régiós Rekorder – Győrzámolyon a népesség negyede tizennégy év alatti

– Hét év alatt kilenc új utcát kellett nyitnunk a faluban, tavaly 68 gyermek született nálunk. Tiszteletükre mindig ültetjük az újszülöttek fáját, lassan erdő lesz belőle – jegyezte meg Pulai Nikolett, Győrzámoly polgármestere.

A Győr környéki településeken, különösen a Szigetköz felé eső falvakban, illetve Sopron déli részének kis községeiben a legalacsonyabb az átlagéletkor vármegyénkben. A legmagasabb arányban 14 év alatti gyermek Győrzámolyon él (24,4 százalék), a második Harka (23,4 százalék), a harmadik Győrújfalu (22,2 százalék).

– Sok család vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, ahol két gyermek van és most jön a harmadik. Győrzámoly népszerű, a környezet szép, kerékpárral, tömegközlekedéssel is gyorsan elérhető, közel a Duna-part. Sokan költöznek ki Győrből is – felelte érdeklődésünkre Pulai Nikolett, Győrzámoly polgármestere. – A bölcsőde háromcsoportos, várólistás, az óvodába 219 gyermek jár, most lesz tízcsoportos, s az iskola is telt házas. Az Alsó-Szigetköz öt településén tizenötezer ember él, megteltünk. Nagy a forgalom az utakon, délután négy és öt óra között másfél ezer autót számoltunk meg a hivatal előtt. Rajtunk csak az alsó-szigetközi elkerülő út építése segíthet. Új játszótereket kell építenünk, a tervek már megvannak, a pályázati lehetőségekre várunk – összegezte az előnyöket és a hátrányokat.

A nagyvárosok adatai hasonlóak

A Központi Statisztikai Hivatal közreadta a népszámlálás adatait. Eszerint a vármegyében tíz év alatt a 14 éven aluliak száma 14,34 százalékról 14,87 százalékra nőtt. A Győr környéki településeken, különösen a Szigetköz felé eső falvakban, illetve Sopron déli részének kis községeiben a legalacsonyabb az átlagéletkor. (Koroncó, Nagybajcs, Töltéstava és Nagycenk 19–20 százalék, Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár 13 százalék körül.) Ahol sok a kiskorú, ott kevesebb az idős, legalábbis ennek feleltethető meg, hogy 65 évesnél idősebbek Vámosszabadin laknak legalacsonyabb arányban, alig 9,2 százalékban – a szitásdombi Pacsirta lakópark a kisgyermekes családokat vonzza. Győrzámolyon 9,7 százalék, Harkán 9,9 százalékos a 65 év felettiek aránya. Jól látható, hogy a kisgyermekes családok a nagyvárosok környékére költöztek. Egy-egy kakukktojás akad távolabb, mint Bakonypéterd 13,7 százalékkal. Bolla Tünde lapunknak elmondta, hogy településvezetőként ő is úgy veszi észre, hogy az elhunyt idősek házát a fiatalok veszik meg, fiatalodik a falu.



A határszélen sok az idős

Győr-Moson-Sopronban 14.457 a háromévesnél fiatalabb, míg 8112 az olyan idős, aki már betöltötte a 85. életévét tavaly októberben. A 65 év felettiek néhány ezerrel megelőzik a fiatalkorúakat, és valamivel többen vannak a negyvenes korosztályba tartozók. A munkaképes korúak száma majdnem 300 ezer. A 65 évesnél idősebbek aránya Rábasebesen 40, Edvén 35,1, Csáfordjánosfán 33,5, Jobaházán 32,6 százalék. Győrben 20,9, Sopronban 20,87, Mosonmagyaróváron 19,6 százalék a 65 év felettiek aránya.

Kétmillió időskorú az országban

Az országban tavaly októberben 1,4 millió volt a gyermekkorúak létszáma. A korcsoport zsugorodása megállt, népességen belüli arányuk (14,7 százalék) az előző népszámlálás óta alig változott. A gyermekek aránya az északkeleti és a délnyugati országrészben, valamint a főváros agglomerációjában a legnagyobb. Közel 2 millió időskorú (65 éves és annál idősebb) élt hazánkban tavaly, a népességen belüli arányuk az előző népszámlálás óta 3,9 százalékponttal, 20,8 százalékra emelkedett. A fővárosban, valamint a Balaton környékén, illetve az aprófalvas nyugati és északi országrészben él a legtöbb idős ember, de arányuk magas a délkeleti területeken is.

Kitekintő A 14 éven aluliak aránya a borsodi Csenyétén a legmagasabb (44 százalék), a Heves vármegyei Tarnadobon csupán 3,3 százalék a 65 év felettiek aránya.