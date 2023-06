Ezúttal Csatári Ákos, a Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium történelemtanára elevenítette fel szent királyunk alakját és a kort, amelyben élt. Külön kitért a Lebó Ferenc szobrászművész által megformált Szent László szoborra és annak jelképeire is. Lovagi páncélban ábrázolta Lászlót, aki csatákban szerzett hírneve nyomán vált legendás alakká. A harcos lovagkirály kezében egy másik szimbólumot, egy templomot is láthatunk. Fontos volt ugyanis számára a kereszténység megtartása és fenntartása egyaránt. 1083-ban szentté avattatta István királyt, aki megvakítatta László nagyapját, Vazult, mely tett nagyságát is jelzi, illetve azt is, hogy államalapító uralkodónk örökségét kívánta tovább vinni. Megalakította a zágrábi egyházmegyét, a bihari püspökség székhelyét Váradra helyezte át. Három törvénykönyv köthető a nevéhez. Bár fiú utód nélkül halt meg, lányát, Piroskát a bizánci császár feleségeként szentté avatták, unokája, I. Mánuel pedig bizánci császárként uralkodott.

A Szent Krisztina Kórus Szent László históriáját dalolta el, majd megkoszorúzták a király szobrát.