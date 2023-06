- A polgárőrökre számíthattunk a migrációs válság és a világjárvány időszakában, valamint számíthatunk rájuk most is, amikor a soproni családok mindennapi biztonsága a tét. Ezt a munkát városunk és a kormány is megbecsüli, ami a számukra biztosított támogatásokban is megmutatkozik - mondta el köszöntőjében Farkas Ciprián.

Fotó: Tamas Griechisch