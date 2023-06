Mohos Péter, a Szemészeti Centrum tulajdonosa szerette volna meglepni és támogatni az otthon lakóit, ezért felajánlotta két, komplett, személyre szabott szemüveg elkészítését. A két közel százezer forintos ajándékutalvány egy évig használhatja fel a Bagolyvár Gyermekotthon.

Lővei-Józsa Erika, az intézmény szakmai vezetője elmondta lapunknak, hogy mindig, minden segítség jól jön az otthonban élőknek. Ezért is örültek nagyon a Nádorvárosi Optika felajánlásának. - A legjobbkor jött az ajándék, ugyanis egy kislány és egy kisfiú szemüvegcseréje is sürgető lett. Nagyon hálásak vagyunk, a következő hetekben biztos fel is használjuk az utalványt - fogalmazott Lővei-Józsa Erika.