Az ügyészség országos szinten kiemelt hangsúlyt fektet a XXI. század igényeinek és elvárásainak megfelelő munkahelyek kialakítására, amelyeknél az energiahatékonyság is fontos szempont. A győri irodaház kiválasztásakor, emellett figyelembe vették a terek nagyságát és a praktikus kialakítást is, hogy még hatékonyabb munkát tudjanak végezni a Győri Járási Ügyészség munkatársai.

- Ezzel meggyorsítva az ügymeneteket is, hiszen azt látjuk, hogy egyre több és egyre fontosabb az ügyészségek tevékenysége. Nem csak az infrastruktúrában lesz szükség újdonságokra, hanem a szemléleteket és a módszereket tekintve is, mivel egyre több új bűnözési fajta jelent meg az elmúlt években - hangsúlyozta dr. Polt Péter.

Kitért arra is, hogy a több mint öt százalékos támogatáscsökkentéssel kell szembenézniük, így a beruházásokat tekintve abból kell gazdálkodniuk, amilyük van. Viszont a legfőbb ügyész azt is elárulta, hogy tárgyalásokat folytatnak a személyi kiadások, azaz a bérköltségek növekedéséről is.

Dr. Takács Péter a jelképes kulcsátadást követően azzal zárta az ünnepséget, hogy az ügyészég erejét az itt dolgozók adják.