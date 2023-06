– Bízom abban, az új út minden szempontból csak a település előnyét fogja szolgálni – mondja Koroncó polgármestere, Radicsné Kincses Mária. – Az elmúlt években a település lakosságszáma rohamosan megnőtt, sokan közlekednek személyautóval munkába, egyéb okokból Győrbe nap mint nap. A nagy gépjárműforgalom miatt legfőképp a reggeli órákban nehézséget okozott a 83. sz. útra történő kikanyarodás Győr irányába a 8418. számú közútról. Az új 83-as út meggyorsítja, megkönnyíti koroncóiaknak a Győrbe történő beközlekedést, nem utolsó sorban pedig bízom abban ezáltal biztonságosabbá is válik, hiszen a felhajtót használva, nem terhelődik rá a lámpás kereszteződére a forgalom. Ami viszont számunkra mindenképp előnyös lenne, ha 8418 számú közút mellett Koroncó – Győr-Ménfőcsanak közötti szakaszán idővel kerékpárút kialakítása is megvalósulhatna.

Iparfejlesztés és közlekedésbiztonság

Bánfi Lajos, Tét polgármestere is nagy várakozással tekint a forgalomba helyezésre.

– Mi abban bízunk, hogy a gazdaságfejlesztés szempontjából is kiemelt területté válhat Tét, mert egy északi és egy déli csomóponttal is csatlakozunk majd az úthoz. A megyében nincs még egy olyan települést, ahol két csomópont van. Ez nagyon alkalmassá tesz ipari park fejlesztésre, ami amúgy is hosszú távú terveinkben szerepel is.

Azt mondja ugyanakkor a település első embere, hogy minden gazdasági érdeket és előnyt megelőz a közlekedésbiztonság kérdése.

– A legfontosabb, hogy közlekedésbiztonsági szempontból a jelenlegi 83-as egy halálút. Ezzel a nyomvonal vezetéssel, keskeny rossz padka kondíciókkal. Amint van egy kis eső baleset balesetet követ.

Szeretnék kitiltatni a kamionokat

Téten óriási átmenőforgalom növekedést tapasztaltak az elmúlt tíz évben, de különösen is 2016 óta.

– Hétvégente a Balaton irányába utazók miatt folyamatos a kocsisor, hét közben pedig a munkába igyekvők és a teher forgalom miatt. Zajterhelési és rezgésvizsgálatokat végeztetünk a Széchenyi Egyetemmel, szeretnénk a településről a kamionokat kitiltani, hogy a kétszer kétsávoson közlekedjenek.

De nem csak Téten folytatnak méréseket, Győrszemere éppúgy gondolkodott mint a szomszédja: közel halad ugyanis a házakhoz az út, és az út minőségét, a házak állapotát és az ott lakók életminőségét is rontja a teherautó forgalom a településen átvezető keskeny úton.

Ne járjanak erre ha van jobb út

A falusias vonzerőt megtartandó szintén ki szeretné tiltani a 7,5 tonna össztömeg feletti járműveket a településről.

– Nekünk nem az a lényeg, hogy villámgyorsan odaérjünk ahova szeretnénk, hanem hogy a falun áthaladó szakaszról lekerüljön a bődületes forgalom. Az önkormányzat megrendelte a méréseket. Remélem ezek az adatok alátámasztják majd a kérésüket, és az embereknek élhetőbbé lesznek a mindennapok.

Félnek attól, hogy a tehergépjárművek útdíj spórolás miatt továbbra is a település hegyi és falusi részén át szeretnének szállítmányozni.

– Eddig legalábbis előszeretettel használták ezt a szakaszt a megrakodott nagy össztömegű járművek, de nem ilyen terhelésre épültek a házak annak idején, repednek a falak, remegnek az ablakok.

Ha össszeállnak az adatok, és van benne határszintet meghaladó eredmény, egy csomagban elküldik a hatóságnak amely elbírálja, hogy ennek alapján kiteszi-e a tiltótáblákat, vagy sem.