Korábban beszámoltunk arról, hogy a munkálatok megkezdődtek a Papréten és a Washington parkban. A napokban elkezdődtek a munkálatok a a Szélmalom téren is, ahol a kivitelező új sétányokat alakít ki. Továbbá létrehoznak egy sík pihenőrészt padokkal – itt valószínűleg támfalat is építenek majd –, ahol egy örökzöld, virágzó növényekkel beültetett cserjeágy is lesz.