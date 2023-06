A 28. hétre világra jött fiú ma már tinédzser, születésekor kapott agyvérzést, ami az idegrendszert, a látást, a mozgást és a beszédet érintette.

A világhírű dr. Igor Nazarov orvos beavatkozásának köszönhetően Máténak megvan az esélye arra, hogy elhagyhassa a kerekesszéket, kis segítséggel járhasson és életminősége javulhasson.

A Lady Lions jótékony előadásából befolyt összeg egy részét ajánlják fel Máté műtétjére gyűjtenek.

Esély van rá, hogy a közeljövőben felállhasson és elkezdjen önállóan vagy kis segítséggel járni.

Tragikus születés

Borsodi Máté nem olyan életet él, mint kortársai. Születéskori agyvérzése miatt mozgás-, értelmi és látássérült, de epilepsziával is küzd. Fontos műtét előtt áll, amelyet június 20-án, Barcelonában dr. Igor Nazarov végez el. A Lady Lions Club által szervezett, dr. Almási Kitti pszichológus június 13-i előadásából befolyt összeg egy részét Máté műtétjére ajánlják fel.

– Máté 28. hétre született ikerterhességből, a testvére sajnos elhunyt. A születését követően agyvérzést kapott, ami az idegrendszert, a látást, a mozgást és a beszédet érintette – kezdte történetüket Kránitz Mónika, Máté édesanyja. – Tízszázalékos a látása, mozgásában elmaradott, ezért intenzív mozgásterápiára járunk Budapestre a CsodaCsoport Alapítvány jóvoltából – tette hozzá.

20 centit nőtt

A terápiáknak köszönhetően Máté 20 centit nőt, de az izomzata nem fejlődött vele együtt, sőt, az inak és az izom inkább visszahúzódott. Jelenleg nem tudja kinyújtani a kezeit, a lábait, ami korábban ment neki. A terápia már nem javít az állapotán, azonban a Barcelonában elvégzett beavatkozás fellazítja a letapadt, feszes izmokat, megelőzve a különböző ortopédiai elváltozásokat.

– A terápián lévő szülőktől hallottunk a Nazarov-műtét lehetőségéről. Megkérdeztük a terapeutákat is, hogy Máténak javasolják-e, és azt mondták, hogy ennek köszönhetően minden esély megvan arra, hogy ha csak segítséggel is, de járni tudjon. Ez erőt adott nekünk – mondta Mónika.

Minden forint számít!

Aki bármilyen jelképes adományt szeretne és tud felajánlani Máté gyógyulására, a hírgrafikán látható számlaszámra utalhat.

Javulna az életminősége

– Márciusban Budapesten jártunk Nazarov doktornál, aki megnézte Mátét, és ő is azt mondta, esély van rá, hogy a közeljövőben felállhasson és elkezdjen önállóan vagy kis segítséggel járni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a műtét után azonnal elindul, hiszen ezt egy olyan protokoll követi, amiben megadják, hogy mit, mikor csinálhat, mikor kezdődhet el az intenzív terápiája.

Hosszú munka, hogy az izomzat is megerősödjön – zárta a beszélgetést Máté édesanyja. Hozzátette, a műtét után elhagyhatnák a kerekes- széket, nem kellene a járókeret a lakásban, ha csak kapaszkodva is, de tudna közlekedni, így javulna az életminősége is.