2005-ben a kötés szerelmesei indították útjára a mozgalmat, amikor is egy napra kiköltöztek eszközeikkel a szabadba, és közösen hódoltak szenvedélyüknek. 2009-ben osztrák kezdeményezésre a varrás is kapott egy napot a szabad ég alatt, így június harmadik szombatján tartják a Varrjunk a szabadban! elnevezésű programot világszerte.

A Forgó Orsók Foltvarró Klub tagjai. Balról a második Tóth Jánosné Zsuzsa klubvezető.

2010 óta magyarországi csoportok is összeülnek, ahogy idén második alkalommal Tatabányán a Forgó Orsók Foltvarró Klub tagjai Tóth Jánosné Zsuzsa klubvezető vezetésével. Az ingyenes foglalkozáson bárki szabadon részt vehetett, eszközöket a szervezők biztosítottak. A legfiatalabb résztvevők a 6 éves Rita és Renáta voltak. Ők is ügyesen bántak már a tűvel, cérnával, igazi alkotómunkát végeztek. Az alkotni vágyók munkája nyomán többféle ajándéktárgy, például kulcstartó, könyvjelző, tulipán-, rózsavarrások is születhettek az újrahasznosítás jegyében.