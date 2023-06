– A Vállalkozók útját sikerült kétsávosra bővíteni és olyan minőségűre, ami a kamionokat is elbírja. Erre a település a kültéri utak pályázati lehetőségéből kapott 83,3 millió forintot. Ahhoz, hogy az út a megfelelő minőségben és szélességben készüljön el, az önkormányzatnak minimálisan hozzá kellett járulnia – mondta el az út hivatalos átadásán Kóbor Attila polgármester.

– Győrújbarát folyamatosan fejlődik, aminek az egyik titka, hogy van egy tudatos, átgondolt település fejlesztési politika, amihez időről időre kormányzati támogatás is érkezik. Vannak persze új élképzelések is a település fejlődése érdekében, hiszen azért dolgozunk, hogy biztonságban éljenek itt is az emberek – mondta Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője, aki köszönetet mondott a kivitelezők minőségi munkájáért és az erre közlekedők türelméért is, hiszen úgy kellett az utat megépíteni, hogy közben a forgalmat is biztosítani kellett.

Fotó: Csapó Balázs

– Egy újabb útfelújítás tervei már elkészültek. A Liszt Ferenc utca és a Csárdasor felújításáról van szó, amit már előkészítettünk, de a jelenlegi világgazdasági helyzet nem teremti meg annak a feltételeit, hogy ez a felújítás még ez évben elkezdődjön, de azon vagyok, hogy ez a fontos fejlesztés megvalósuljon - számolt be a képviselő.

Kóbor Attila polgármester elmondta, hogy az önkormányzat az út további részét is fel szeretné újítani, egy része már saját illetve vállalkozói hozzájárulásból már elkészült. A Templom sorral való összeköttetés azért is fontos, hogy baleset idején menekülő útvonalként szolgálhasson a most elkészült út a faluból egyedül kivezető út mellett.

– Annyit tudtunk most megtenni, hogy darált betonnal és murvával megszórtuk az utat, de bízom benne, hogy a tulajdonviszonyok rendezése után minél előbb megépül a hasonló minőségű út – jelezte a polgármester a további fejlesztést.