A több éves munkát lezáró átadóünnepségen beszédet mondott Kovacsics Imre a SPA Hungary Holding Zrt., vezérigazgatója, aki köszönetet mondott a beruházás támogatóinak, mivel a járvány és a növekvő árak ellenére is sikerült az ígért dátumra elkészülni mindennel.

Szeles Szabolcs alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője pedig kiemelte, ennek e beruházásnak köszöneten a városrész turisztikai tekintetben is felkerült a térképre.

Kara Ákos országgyűlési képviselő, visszautalt arra, hogy minden győrinek van egy kedves emléke a régi strandról, melyhez ragaszkodik, kötődik. Az új létesítményben pedig a következő generáció is hasonlóan jó élményeket szerezhet majd.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő elmondta, volt olyan nap, amikor több mint négyszáz ember dolgozott azon, hogy az élménypark elkészülhessen. A mai átadóval egy álom válik valóra, melyet még 2017-ben álmodtak meg sok győrivel közösen.

Dézsi Csaba András polgármester elmondta miért kellett megválniuk a régi stand egyik ikonikus medencéjétől:

– Sajnos a Cziráky-medence beton alapzata a korábbi árvizek hatására végzetesen megrongálódott. Ezért a helyére egy, a modern fürdőzői igényeknek jobban megfelelő, úgynevezett spray park került. Sok turistát várunk az új élményparkba, a győriek pedig sosem látott kedvezménnyel a forró hónapokban 40, a hideg évszakokban pedig 20 százalékos kedvezménnyel használhatják az új létesítményt. A nyugdíjas klubok, valamint a hátrányos helyzetűeket és a nagycsaládosokat segítő szervezetek pedig ingyenes bérleteket fognak kapni.

Az ünnepélyes megnyitót követően a résztvevők vezettet bejáráson tekinthették meg a komplexumot, amin azt is megtudtuk, hogy a koktélbárnál, a Lufi Fagyizóval kötött együttműködésnek köszönhetően, egyedi RQ ízek is érkeztek a vízi élményparkba. Ezeket a fagylaltokat csak itt lehet majd kapni. Az aktív pihenésre vágyóknak pedig aquafinesz és táncoktatás is lesz majd. Sőt már a következő évre is vannak tervek. A spray parkkal szemben lévő színpad és lelátó az ország legnagyobb kültéri mozijának adhat majd helyet.