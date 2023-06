Javul a Balaton elérhetősége Sopronból

Idén nyáron a soproniak is gyorsabban eljuthatnak a magyar tengerhez: új járat közlekedik Sopronból Fonyódra a nyári tanszünetben naponta, indulási idejének köszönhetően a soproniak minden nap két órával tovább maradhatnak a Balaton-parti strandokon. A Sárvár, Sümeg, Keszthely, Balatonmáriafürdő érintésével közlekedő járat Sopronból Fonyódra 8:00- kor, vissza irányban Fonyódról Sopronba 17:35-kor indul. A járat a Balaton nyugati medencéjét tárja fel, így a Sopron és Sárvár közötti, a 84-es főút mentén elhelyezkedő települések közvetlen kapcsolatot kapnak Keszthely mellett Balatonederics, Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás, Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonkereszttúr, Balatonfenyves és Fonyód településekkel.

Az új menetrendnek köszönhetően a tó északkelti partjának elérhetősége is kedvezőbb lesz Sopronból, mivel a Sopron és Balatonfüred között közlekedő autóbuszjáratok egy része érinti Balatonalmádi és Alsóörs településeket is.

Új eljutási lehetőségek Győrből és a 82-es út menti településekről Balatonalmádiba, Káptalanfüredre és Alsóörsre

A Győr és Balatonfüred között közlekedő autóbuszjáratok jelentős részének módosul az útvonala. A járatok többsége Veszprém és Balatonfüred között Balatonalmádi érintésével közlekedik, megállnak Szentkirályszabadján, Balatonalmádiban, Káptalanfüreden, Alsóörsön és Csopakon is, így már a fenti településekre is közvetlen autóbuszjáratokkal lehet utazni napközben jellemzően kétóránként Győrből, Nyúlról, Écsről, Ravazdról, Bakonypéterdről,

Veszprémvarsányból, Bakonyszentkirályról, Csesznekről, Zircről és Eplényből is.

Új gyorsjárat a Balaton északi partjára Tatabánya, Mór, Bakonycsernye, Zirc térségéből

A Tatabányáról a nyári időszakban reggel 6:10-kor Oroszlány – Mór – Székesfehérvár – Balatonalmádi – Balatonfüred – Révfülöp útvonalon Keszthelyre, és Keszthelyről délután 15:35-kor Tatabányára induló járatnak módosul az útvonala és az indulási időpontja is. Június 17-től Tatabánya – Oroszlány – Mór – Bakonycsernye – Zirc – Veszprém – Balatonfüred – Révfülöp – Keszthely útvonalon közlekedik, így Bakonycsernye, Szápár, Csetény, Dudar, Nagyesztergár, Zirc települések számára egész nyáron új eljutási lehetőséget biztosít a Balatonfüred és Keszthely között elhelyezkedő valamennyi Balaton-parti településre. A járat Tatabányáról 8:10-kor, Mórról 9:03-kor, Zircről 9:45-kor indul, Balatonfüredre 10:55-kor, Keszthelyre 12:23-kor érkezik. Vissza Tatabánya irányába Keszthelyről 17:37-kor, Balatonfüredről 19:05-kor indul, Zircre 20:16-kor, Mórra 20:58-kor, Tatabányára 21:50-kor

érkezik. A járatnak köszönhetően bővülnek a Veszprém és a Balaton északi partja közötti, illetve Keszthely és Badacsony közötti közvetlen eljutási lehetőségek is.