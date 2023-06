Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere a május 30-i sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a termálfürdő 2 hektáros területen fekszik, sajátos elhelyezkedése miatt nem bővíthető, maximális befogadóképessége 1500–1700 fő. Ugyanakkor a helyiek körében igen népszerű – és a környékbeli viszonyokhoz képest jóval olcsóbb – létesítmény, melynek fejlesztése elsőbbséget élvez.

„Folyamatban van a fürdő épületének teljes felújítása. Jelenleg az utolsó simítások zajlanak a tervdokumentáción, melynek költsége 130 ezer euró, a felújítás 7–7,5 millió euróba kerül majd. A főépület kétszintessé válik, bővül a beltéri medencék száma egy gyermek- és egy kisebb úszómedencével, illetve megújul a wellnessrészleg. A felújításhoz szükséges forrást a Komárom–Érsekújvár agglomerációs egység pályázati csomagja biztosítja majd. Az a cél, hogy a fürdő egész évben fogadhassa a látogatókat. A beltéri medencékben lévő víz a pár évvel korábban elkészített balneológiai jelentések szerint gyógyító hatásokkal rendelkezik” – mondta a városvezető.

A termálfürdő előtt cultplay játszótér és kültéri fitneszpark is található, a területet a város pihenőzónává alakítja, ezért gépjárművel csak a mozgáskorlátozottak hajthatnak be az épület elé. Azonban a strand szomszédságában, a vár tövében van egy gyűjtőparkoló, ahol a parkolás ingyenes.

Kollár Gábor kiemelte: a fürdő június elsején nyit, júniusban 10 és 20 óra között, míg júliusban és augusztusban 9 és 20 óra között várják a látogatókat.

Fotó: Szinak Evelyn

„Igyekszünk valóban családbarát fürdővé válni. A zöldfelületeket folyamatosan karbantartjuk, rengeteg virágot ültettünk ki. A büfé kínálatát bővítettük, már három vállalkozó biztosítja az étel- és italkínálatot, emellett kialakítottunk egy fedett teraszt is, ahol édesipari pékárukat lehet kapni. A nyár folyamán folytatódnak a népszerű zumbaórák és tervezünk különböző animációs programokat is a gyerekeknek” – tudtuk meg az igazgatótól.

A június elsejei nyitást követően június 3-án kapcsolódnak a városi gyermeknaphoz, így szombaton a gyermekek számára ingyenes lesz a belépés a fürdő területére, míg a Holt-Vág partján található csónakkölcsönzőben díjmentesen bérelhetnek eszközöket. A csónakkölcsönző kapcsán elhangzott: bővült a vízi eszközök száma, már csúszdás vízibiciklivel és kajakkal is lehet szelni a vizet.

Júniusban a hétvégén, tehát szombaton és vasárnap tartanak nyitva, míg júliusban és augusztusban keddtől péntekig délutántól estig, hétvégén pedig 10 és 20 óra között várják a vízi sportok szerelmeseit. A tavalyi díjemelés után idén a kölcsönzési árakon nem változtattak.

A Holt-Vág partján újabb büfék nyíltak, a kínálatban már a sült hekk is szerepel. A nyáron két játszóteret létesítenek a területen, míg a Pons Danubii pályázatának köszönhetően a jövőben egy kilátó is épül a területen, ahol egy beach jellegű részt is szeretnének kialakítani napernyőkkel és homokos részekkel.