Kányai Róbert intézményvezető elmondta, hogy egy ilyen kis közösségben közösen az örömök és a bánatok is. – Akkor is itt voltam, amikor be kellett jelenteni a korlátozásokat a telephelyeken, de együtt vagyunk most is amikor ünnepelni kell. Olyan kollégáink dolgoznak itt, akik mindennap azért jönnek be, hogy az Önök élete szebb és jobb legyen. Bízom abban, hogy továbbra is tudunk gondoskodni Önökről, Önök pedig továbbra is segítik azt. Büszke vagyok a Mohi utcai telephelyre, és hogy ennek a közösségnek az értékei kitartanak.

Venczel-Kovács Zoltán színművész a Csinibaba betétdalával örvendeztette meg a lakókat, majd begördült a hatalmas torta tűzijátékokkal, és az ünneplő közösség együtt énekelte el, hogy Boldog születésnapot! Az Audi-iskola diákjai is készültek a szépkorúaknak műsorral.