A Széchenyi István Egyetem mára hazánk meghatározó tudásközpontjává vált. A korszerű infrastruktúra és a kiváló oktatói-kutatói állomány kialakítására, valamint az élenjáró technológiák bevezetésére vonatkozó fejlesztési projektek különleges lehetőséget biztosítanak az intézmény tudományos teljesítményének további fokozására. Az egyetemet fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriuma ennek érdekében hozta létre az Innovációs és Tudományos Tanácsot, amely nemrégiben tartotta alakuló ülését.

A testület feladata az egyetem tudományos potenciáljának erősítésére, hasznosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása, valamint az egyetem tudományos tevékenységének támogatása. A tanács összehangolja, kijelöli az egyetemen, valamint az alapítványhoz tartozó további szervezetekben, cégcsoportokban megvalósuló tudományos munkát. Emellett véleményezi a stratégiai jelentőségű innovációs, tudományos és kutatási dokumentumokat, ezekre vonatkozóan javaslatokat tehet, valamint bekapcsolódik az egyetemi és alapítványi innovációs, kutatási, illetve tudományos ökoszisztéma együttműködésébe. A kuratórium az e tárgykörbe tartozó döntések meghozatala előtt kikéri a testület véleményét.

A tanácsnak prof. dr. Gáspár Péter, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) kutatólabor-vezetője, prof. dr. Balázs Ervin, az MTA rendes tagja, dr. Becker Dávid, a Semmelweis Egyetem egyetemi docense, prof. dr. Grüner György, az MTA külső tagja, prof. dr. Csépe Valéria, az MTA rendes tagja, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke, L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, prof. dr. Lamm Vanda, az MTA alelnöke, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának professor emeritusa, valamint dr. György László, a gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos lett a tagja.

„A tanács tagjai közé olyan személyeket kértünk fel, akik munkásságuk alapján nemzetközi elismerést vívtak ki maguknak, tapasztalataik pedig egyaránt kiterjednek tudományos intézmények vezetésére és fejlesztésére. Köszönjük, hogy tudásukat a Széchenyi István Egyetem tudományos elismertségének növelése érdekében is kamatoztatják” – mondta prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Az alakuló ülésen részt vettek a Széchenyi István Egyetem vezetői – dr. Filep Bálint elnök, prof. dr. Friedler Ferenc rektor, tudományos elnökhelyettes, dr. Kovács Zsolt általános és oktatási elnökhelyettes, dr. Lukács Eszter nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettes, valamint prof. dr. Bokor József kutatásért és innovációért felkelős elnökhelyettes –, akik bemutatták azt az utat, amelynek során az intézmény hazánk meghatározó, képzéseivel, kutatásaival Győrön kívül Mosonmagyaróváron, Zalaegerszegen és Budapesten is jelen lévő tudásközpontjává vált.

„Egyetemünk célja, hogy tudományos teljesítményével, innovációival is támogassa a térség versenyképességének erősítését, a társadalom és a gazdaság fejlődését. Örülünk, hogy ezen törekvéseinket most már az Innovációs és Tudományos Tanács is segíti, hozzájárulva ahhoz is, hogy intézményünk még előkelőbb helyet foglaljon el a nemzetközi felsőoktatási világranglistákon” – fogalmazott dr. Filep Bálint.