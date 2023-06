A napokban tartották a tatai Vállalkozói Inkubátorház projektzáró rendezvényét. A Széles csapás úton található ingatlan közös szolgáltatásokat és általános üzleti-szakmai segítséget kínál helyi, kezdő vállalkozások számára.

A projektzárón Michl József, Tata polgármestere elmondta: szeretnék, ha tatai kisvállalkozások töltenék meg az épületet.

A város önkormányzata ezzel sikeresen megvalósította az „Inkubátorház építése Tatán” elnevezésű TOP-os projektet 399,46 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatással.

– Vannak, akik otthon a garázsban vagy a lakásban dolgoznak kezdőként, azoknak szeretnénk egy előrelépési lehetőséget adni, hiszen az inkubátorházban berendezkedhetnek egy olyan irodában vagy műhelyben, amit csak ők használnak, és amit természetesen díjazás ellenében bérelhetnek – hangsúlyozta Michl József polgármester.

A több mint ezer négyzetméter alapterületű inkubátorház műhelyekre, valamint irodákra és kiszolgálóegységekre tagolódik. Fotók: Kiss T. József

A valamivel több mint ezer (1.035,5) négyzetméter alapterületű inkubátorház két fő részre, műhelyekre, valamint irodákra és kiszolgálóegységekre tagolódik. Az épületben 256 négyzetméteren bútorozott irodatér található. Az épületben egy négy férőhelyes, szintén bútorozott, open-office jellegű co-working irodatér és egy 40 négyzetméteres, üzleti használatra alkalmas tárgyalótér, valamint egy 615 négyzetméteres, műhelyfunkcióra, illetve rendezvényekre, termékbemutatókra, kiállításokra alkalmas közösségi tér is helyet kapott.

A Széles csapás úton található ingatlan közös szolgáltatásokat és általános üzleti-szakmai segítséget biztosít helyi, kezdő vállalkozások számára. A továbbiakban is szeretnének segíteni, ezért az infrastruktúra mellett jogi, gazdálkodási és egyéb témákban is tudnak támogatást nyújtani. A projekt kapcsán az önkormányzat a vármegyei kereskedelmi és iparkamarával is együttműködési megállapodást kötött. A beruházásnak köszönhetően az önkormányzat három új munkahelyet teremtett.