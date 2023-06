Kalapácsolás hangja vegyül a madárcsicsergéssel, miközben a szikrázó napsütésben a magasból lenézve a Széchenyi térre, a barokk belvárosra esik a pillantásunk. Körbejárva a munkaterületet, az egyik részen még friss fagerendák alatt visz az utunk, máshol a sötétben még kormos, megégett, ázott deszkákat láthatunk. Labirintus az épületkomplexum padlásterében: nap mint nap 50–60 munkás dolgozik a tetőzeten.

A győri bencések négy épülettel rendelkeznek a belvárosban, a Széchenyi térnél, a templommal, a gimnáziummal, a rendházzal és az egykori Lloyd-palotával. A rendház és a templom tetőterének beépítésére az állam biztosít hárommilliárd forintot. Simon Róbert Balázs, Győr országgyűlési képviselője elmondta: 400 éves évfordulója lesz annak, hogy a jezsuiták megalapították az iskolát, majd templomot és rendházat építettek, a bencések 1802-ben lettek gazdái az épületegyüttesnek.

Harangjáték és múzeum

– Akik Győr belvárosába jönnek, ne csak zárt intézménnyel találkozzanak, hanem érezzék a bencések nyitottságát, feljöhessenek a tetőre, megcsodálhassák az épület szépségeit és értékeit – fogalmazott Sárai-Szabó Kelemen. A győri bencések perjele elmondta, az épülettömb 380 négyzetméteren kiállítótérrel gazdagodik majd a templom és a rendház megújult, eddig padlástérként használt tetőterében. Benne egyrészt az iskola 1850-es évek óta gyűjtött, oktatásra használt tárgyait helyezik el, másrészt egy harangmúzeumot, ahol többek között a Magyar Nemzeti Múzeum korábban még ki nem állított történeti harangjai is helyet kapnak. Egy harangjáték működése is megcsodálható majd közelről, illetve a harangkészítés folyamatát is bemutatják. Emellett 100 négyzetméteres kiszolgálóhelyiséget is létrehoznak vizes- blokkokkal, illetve az új helyek gépészetét is el kell helyezni.

A teljes fedélszék megújul

– Azért az északi szárnnyal kezdtük a munkákat, mert a templomban nagy értékű freskó felett dolgozunk majd, és amíg odaérünk a terv végrehajtásával, addig felkészülhetünk minden váratlan problémára – mondta Geszler Norbert, a kivitelező West Hungária Bau projektvezetője a Kisalföldnek. Hangsúlyozta, hogy a teljes fedélszéket (fa tetőszerkezetet) újjáépítik, méghozzá a hagyományos ácstechnikát alkalmazva, tehát a fémcsavarokat mellőzve, csakis fát használva. A fedélszék gerendái körülbelül 490 évesek, 90 évet hagyták száradni őket, majd 400 éve ácsolták meg a rendház és a templom tetőszerkezetét, ráfért már tehát a felújítás. Az acélfödémet szigeteléssel látták el a víz ellen, a liftet is bővítik, egy emelettel feljebb visz majd a korábbinál. Megjegyezte, igyekeznek a rend és a gimnázium életét a legkevésbé zavarni a munkálatokkal.