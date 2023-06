A polgármesteri tisztségre hárman pályáztak, végül a helyiek a függetlenként induló Abdai Róbertet bízták meg a feladattal. Lelkesen, sok tervvel és elképzeléssel vette át a hivatalt, melyekről a Kisalföldnek is beszámolt. Elöljáróban megjegyezte: tudja, hogy nehéz az örökség, mivel elődje szívvel-lélekkel dolgozott a településért, és komoly eredményeket ért el.

– Csornán születtem, ott éltem, és miután megnősültem, költöztünk a családommal Dörbe. Ennek már több mint húsz éve, úgyhogy ha nem is vagyok tősgyökeres döri, ezer szállal kötődöm már ehhez a községhez.

Ismerem és szeretem a helyieket, igyekeztem részt venni a közösségi életben, és lehetőségeimhez mérten tenni is a faluért. Úgy érzem, elfogadtak, elismerik a munkámat, és ennek tudom be azt is, hogy engem választottak polgármesterré. Igyekszem meghálálni a bizalmat sok munkával, Dör fejlesztésével.

Mivel mindig érdeklődtem a közügyek iránt, tudtam a döri beruházásokról, a tervekről, de ismertem a gondokat is. Géza bácsival, az elődömmel gyakran beszélgettünk a jövőről, és erre az időszakra egyfajta tanulóidőként gondolok vissza – fogalmazta meg érzéseit az új polgármester.

Bemutatkozásként még el­­mondta: civilben vállalkozóként dolgozik, zenész és rendezvényekhez végez szolgáltatásokat. Az itt szerzett tapasztalatait és kapcsolatait – úgy gondolja – hasznosítani tudja majd új munkakörében is. Mindenekelőtt azt szeretné elérni, hogy stabilizálódjon, majd emelkedjen a lélekszám.

– Elsősorban telkek kialakítására lesz szükség, hiszen az önálló otthon teremtéséhez ez a legfontosabb. Ki kell dolgozni egy támogatási rendszert, mellyel a fiatal családokat segítheti az önkormányzat. Nagyobb hangsúlyt igyekszem helyezni a falu környezetének szépítésére. Van például egy tavunk, melynek előnyeit eddig nem tudtuk kihasználni. Rendbe tesszük a területet, hiszen ez is községünk vonz­erejét növeli. Az útjaink szerencsére jó állapotban vannak, járdaépítést viszont tervezek. A falun átvezető út burkolata felújításra szorul, ám mivel a közútkezelőhöz tartozik, ott kell lobbizni a rekonstrukcióért. A községháza előtti téren is lesz tennivalónk. Úgy gondolom, hogy ha valamihez hozzányúlunk, azt időtálló módon kell megoldanunk. A félmunkának, a gyors és összedobott munkának nem vagyok híve, és erre a községben is figyelni fogok – jelentette ki Abdai Róbert.

A teendők közé sorolta a közösségi élet élénkítését, a ci­­vil szervezetek nagyobb támogatását. Működik Dörben színjátszó csoport (a polgármester is tagja), aminek nagyobb teret szeretne adni, de a többiek működését is segíteni akarja. A helyi, rászoruló idősek felkarolását szintén nagyon fontosnak tartja. – Nem engedem meg, hogy bárki is magára maradjon és magányos legyen Dörben. Bármire szükségük van, tudniuk kell, hogy az önkormányzatra számíthatnak – ígéri.

Abdai Róbert tudja, hogy a fejlesztéseket önerőből nem, csak pályázati támogatásokkal tudja finanszírozni. – A Magyar Falu Program remek lehetőség, szeretnék élni vele a továbbiakban is. Elképzeléseimet megismertetem országgyűlési képviselőnkkel is, és bízom benne, hogy eredményesen tudunk majd együttműködni – zárta Dör új polgármestere.