Michl József, Tata polgármestere köszöntötte a nyertes pályázatok képviselőit. Kiemelte, idén is sokan pályáztak, ez is mutatja, ez a rendszer már régóta jól működik. A jelenkezők ismertették programjaikat, az önkormányzat pedig lehetőségeihez mérten igyekszik minél többt támogatástban részesíteni. Tata a megvalósult rendezvények, programok által is gazdagodik - tette hozzá Michl József.

Tata Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei esztendőre vonatkozó költségvetési rendeletében a Kulturális és Oktatási Alap pályázataira 4, a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alap pályázataira pedig 5,5 millió forintot biztosított. Az alapokra elkülönített összegből egymillió forint a Szociális, Egészségvédelmi, négy és félmillió forint a Sport Alap keretösszege.

A pályázók köre civil szervezetekből, egyesületekből, alapítványokból tevődött össze. A Kulturális és Oktatási Alapra 22 pályázat érkezett, a pályázók rendezvényeikre összesen 19 millió forintot kívánnak fordítani, amelyek megvalósításához 12 millió forint önerővel rendelkeznek és 6,8 millió forintot igényeltek.

A Szociális és Egészségvédelmi Alapra 8 pályázat érkezett. A pályázók programjaikra 4 millió forintot kívánnak fordítani, ezekhez 2,7 millió forint összeggel már rendelkeznek és 1,3 millió forint támogatást igényeltek.

A Sport Alapra 24 pályázatot nyújtottak be, 37 millió forintot kívánnak fordítani a megvalósítandó programokra, amelyek megvalósításához közel 29 millió forint saját erővel rendelkeznek és 8,1 millió forint támogatásra nyújtottak be igényt.

A Kulturális Alap esetében a 22 pályázatból 19 pályázatot támogatott a bizottság, illetve az alapítványi pályázatokról a képviselő-testület döntött. A Szociális Alap pályázatai közül mind a 8 pályázó támogatást kapott. A Sport Alapból 23 pályázatot támogatott a bizottság és a képviselő-testület. A pályázati programok között hagyományos, helyi események, iskolai táborok, kulturális rendezvények, sportrendezvények szerepelnek.