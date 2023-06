Az elmúlt évekhez hasonlóan 2022-ben is minden lehetséges alkalmat és pályázati lehetőséget megpróbált kihasználni a község. A Pannónia Kincse LEADER Egyesület „Helyi fejlesztések támogatása” felhívás is jó alkalomnak bizonyult arra, hogy támogatást nyerjenek olyan eszközök beszerzésére, amelyek jól használhatók az önkormányzati rendezvényeken, így az időjárástól függetlenül a lakosság nagyobb számban tud részt venni rajtuk, másrészt a szociálisan rászoruló rétegek nagyobb támogatása is célként szerepelt.

A rendezvénytér fűtését 4 db hordozható elektromos fűtőventilátorokkal szeretnék a jövőben megoldani. Az egyenként 3 kW teljesítményű fűtőegység nem igényel telepítést, könnyen mobilizálható, szinte azonnal, rövid felfutási idővel hőt ad le. Hatósugarában jól érezhető a fűtésteljesítmény, de a tágabb környezetet is felmelegíti.

Az ágaprító gép beszerzésével az önkormányzat elsődleges célja a szociálisan rászorulók támogatása a község területén szükségszerűen kivágott fák lakossági célra történő felajánlásával. Másrészt a szociális tűzifára sikeresen pályázók körében sok az idős ember, aki nem, vagy csak nehezen tudja megoldani a támogatásként kapott fa konyhakészre aprítását, várhatóan ezzel a géppel megoldódik ez a probléma.

A gép 12-18 mm hosszúra képes darabolni a maximálisan 10-13 cm átmérőjű fát nedvesség tartalomtól, keménységtől függően. Traktorral hajtott gép 300 cm-es futószalaggal ellátva, amely a fa feldolgozását és szállításra való előkészítését is lehetővé teszi.

A pótkocsi beszerzésének célja a régi, csaknem 15 éves eszköz cseréje korszerűbbre, csökkentve a karbantartási költségeket. Elsősorban szállításra szeretnék használni, a községen belül megtakarítva a szállítási költségeket.

A pótkocsi állítható magasságú vonó szerkezettel rendelkezik, a meglévő eszközparkkal kompatibilis. A három oldalra billenthető plató lehetővé teszi kis helyen is a rakomány megfelelő helyre navigálását. A rögzítő ékek, biztonsági reteszes ajtózárak, racsnis rakomány rögzítők pedig a biztonságos közúti közlekedést, illetve a kiszolgáló személyzet biztonságát szolgálják.