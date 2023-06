- Jelentős változás látszik már most is a földfelszín fölött, de legalább ekkora fejlesztés valósult meg a föld alatt is. Kicseréltük a villanyvezetékeket, a vízvezetéket, a csőrendszert és felújítottuk a termálkutat. Kiépítettük azt az ezernyolcszáz méternyi hálózatot is, melyen a termálvizet a kúttól a fürdőbe vezetjük