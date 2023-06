- Kerékpár regisztrációs rendszerből több is létezik, ez a kerékpárjelölő akció, amelyet 2015 őszén indítottunk el, kifejezetten a győri lakosoknak szól, és az így felvett kerékpárok a helyi adatbázisba kerülnek be díjmentesen. Fontos megemlíteni a 2014-ben indult BikeSafe országos programot is, ahol a bringatulajdonosok a rendőség prevenciós kitelepülései alkalmával ingyenesen regisztráltathatják kerékpárjaikat. Tudni kell, hogy a BikeSafe rendszerbe a tulajdonosok akár maguk is feltölthetik kerékpárjaik adatait. Ekkor ennek van költsége, melyről a bikesafe.hu weboldalon tudnak tájékozódni – hangsúlyozta Szabó Csaba.

Nem a lopástól véd

A BikeSafe rendszer legnagyobb előnye, hogy ahhoz az ország minden rendőri egysége hozzáfér, így az ebben regisztrált kerékpárt bárhol is találja meg a rendőrség – akár egy másik városban, mint ahol a lopás, történt, vagy ahol a tulajdonosa él –, vissza tudják azt juttatni.

A BikeSafe és győri kerékpárjelölő rendszer sem a lopások ellen véd. Legfőbb célja ezeknek, hogy sikeres felderítés után vissza tudják adni a lopott kerékpárokat a jogos tulajdonosoknak.

- Régebben sok olyan eset volt, amikor a sikeres felderítés során depózott, lopott kerékpárokat találtunk, de egyáltalán nem voltak arról információink, hogy azoknak kik a tulajdonosai, például amiatt, mert nem tettek feljelentést és így a rendőrség körözési rendszerébe sem kerültek be – mondta el Szabó Csaba.

A győri kerékpárjelölő program abban különbözik az országos rendszertől, hogy ebben nem csak regisztrálják a járműveket, hanem egy speciális pasztával festik fel az azonosító számot a vázra, miután leellenőrizték azt a körözési rendszerben.

A tulajdonosok részéről fontos, hogy megfelelő eszközökkel biztosítsanak védelmet vagyontárgyaiknak a tolvajok ellen - hívta fel a figyelmet Szabó Csaba , bűnmegelőzési osztályvezető.

Fotó: Csapó Balázs

Szegedről juttatta haza a jel

- Annak ellenére, hogy helyi adatbázisba kerülnek ezek a jelölt kerékpárok, volt olyan, amit Szegeden találtak meg. A sikeres a felderítés során számos depóztatott kerékpárra akadtak, amelyekről kiderült, hogy bűncselekményből származnak. Az ottani kolléga figyelt fel a jelölésünkre, ami az azonosító szám előtt a Győr feliratot is tartalmazza, ez alapján keresett meg bennünket. Az adatbázisból már könnyű volt a jogos tulajdonos adatait lehívni, és rövid időn belül egy idős úr újra örülhetett a kerékpárjának, amit visszakapott – mesélte el Szabó Csaba.

A speciális pasztával felfestett jel valamennyire szabad szemmel is látható, de UV fényben mutatkozik meg igazán.

Forrás: Rendőrség

Kerülik a tolvajok

A program indulása óta már közel 4000 kerékpárt jelöltek meg, aminek köszönhetően 3-4 alkalommal tudták a lopott bicajt visszajuttatni a jogos tulajdonosának – mondta. Hozzátette, úgy gondolja, hogy magának a jelölésnek is van visszatartó ereje. Ha egy tolvaj látja, hogy egy egyedi azonosító is szerepel a vázon, kisebb eséllyel nyúl hozzá, mint egy olyanhoz, amin ez nincs.

Kiemelte, hogy az eddig jelöléssel ellátott kerékpárokból 10 alatt van azoknak a száma, amit elloptak.