– A temetőben az elmúlt években járdát építettünk, kandelábereket szereltünk fel és a szerszámoknak, illetve vizesblokknak alakítottunk ki helyiséget. A kultúrházban sikerült a vizesblokkot teljesen elkészíteni, de a községházát is felújítottuk. Modern, mindennel felszerelt játszóteret építettünk, amit nagyobb települések is megirigyelhetnének. A templom melletti téren, árnyas fák alatt, idilli környezetben tölthetik az időt a gyerekeink. És hol játszhatnak még például süllyesztett trambulinon, mert nálunk az is van – büszkélkedett Balázs Vince, Mérges polgármestere. Hozzátette: vásároltak a Magyar Faluban új falubuszt és parkgondozó berendezéseket.

Szintén a község központjában áll egy önkormányzati tulajdonú épület, ami egykor bolt és kocsma volt. Most annak hasznosítására keresnek megoldást. A polgármester szerint könyvtár és klubhelyiség kialakítása is szóba került, de a szolgálati lakás ötlete is felvetődött. Balázs Vince elképzelhetőnek tartja azt is, hogy pedagógiai vagy gyermek-egészségfejlesztési célokra hasznosítják.