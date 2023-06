Vasárnap reggel 9 órakor félárbócra eresztették az Országzászlót a Kossuth téren. A rendezvényen jelen voltak Tata testvértelepüléseinek képviselői közül a határainkon túlról Szováta (Románia), Magyarkanizsa (Délvidék) és Szőgyén (Felvidék) delegációja is. Kiss Ferenc, Szováta alpolgármestere mondott beszédet. Az ünnepségen közreműködött Tábori Kristóf, a Vaszary János Általános Iskola diákja, a tatai Pötörke Népművészeti Egyesület Gyerekzenekara és a tatai Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola diákjai.

Vasárnap délután a tisztelet és emlékezés virágait helyezték el a szőgyéni emlékkeresztnél, a Mindszenty téren, ahol beszédet mondott Méri Szabolcs, Szőgyén polgármestere, közreműködött Berényi Kornélia (Szőgyén) és Solecki Szilárd (Tata). Ezután a Nemzeti Összetartozás terén lévő emlékműnél – amelynek alkotója a szőgyéni Smidt Róbert fafaragóművész – helyezték el a kegyelet virágait, ahol beszédet mondott Michl József, Tata polgármestere és Kónya Róbert magyarkanizsai polgármesteri tanácsnok. Az ünnepségen közreműködtek Kautzky Armand színművész, a Csevergő Énekegyüttes, Nagy Olívia Hanna, Ráduly Zsófia, Steiner Tilda, a Gyöngyszemek Énekegyüttes tagjai és a Menner Bernát Zeneiskola Fúvószenekara Belső Máté vezénylésével.

A Kőfaragó háznál Kónya Róbert, Michl József, Méri Szabolcs és Kiss Ferenc összekötötték a Tata és Kárpát-medencei testvér településeinek összetartozását jelképező alkotás elemeit egy nemzeti színű szalaggal. Fotó: Kiss T. József

Az emlékező ünnepség negyedik állomása a Kőfaragó ház volt. Éppen tíz éve annak, hogy bemutatták és felavatták azt az emlékművet, amely szintén Smidt Róbert fafaragóművész alkotása. A művész szándékai szerint a középső nagy elem jelképezi csonka Magyarországot, az azt körülölelő másik négy elem pedig Felvidéket, Délvidéket, Erdélyt és Kárpátalját. A mű a testvértelepülések ösz- szetartását is jelképezi. Egy ide illő Babits-idézet, a „Nem holt rög, hanem élő lélek” felirat került rá.

A nemzeti összetartozás napi rendezvényeken a szőgyéni, a szovátai és magyarkanizsai delegációk rendre hazavisznek egy-egy elemet az alkotásból, hogy aztán majd a következő évben a darabokat újra visszahozzák Tatára, ha csak kis időre is, de ismét összeállhasson Smidt Róbert alkotása.

Méri Szabolcs, Szőgyén polgármestere elmondta, sokáig nemzeti gyásznap volt június 4., mely mára ünneppé válhatott, azóta hogy a nemzeti összetartozásunkat 2010 májusában iktatta törvénybe a Magyar Or- szággyűlés. Az elcsatolt országrészekkel is tartják a kapcsolatokat, együttműködnek, tudnak egymásnak segíteni, számíthatnak egymásra, megpróbálnak magyarnak lenni a határon túl is.

Michl József, Tata polgármestere Wass Albert gondolataival kezdte beszédét: „Amennyi az éjszaka, annyi a nappal. Amennyi az öröm, annyi a bánat. Minden nappalhoz szükséges egy éjszaka, és minden éjszakához szükséges egy nappal. Hálás köszönet testvértelepüléseinknek, hogy itt vagytok velünk, hogy erősítetek bennünket, és hogy segítettetek a lombunkat nagyobbra növelni. Ezzel a nagyobbra növelt lombbal van csak esélyünk valóban másoknak árnyékot, a madaraknak fészket, a gyerekeinknek gyümölcsöt, a segítségre szorulóknak energiát, a betegeknek támaszt nyújtani.” A városvezető kiemelte: „Mindenki a saját lelkiismeretét hordozza, és mindenki a saját lelkiismeretéért felelős, az igazságtétel nem a mi dolgunk. Nekünk egy feladatunk van, gondoskodni a magunk tiszta emberi életéről, gondolkodásáról, magyar érzéseiről, és ezt továbbadni gyermekeinknek, unokáinknak, hogy egymást bátorítva, erősítve a fáinkat egyre nagyobbra növelhessük.”