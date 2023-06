Dr. Dézsi Csaba András polgármester Isten hozott, Győr! című előadásában kitért arra az időszakra, amikor a helyiek kézen fogva a híd alatt álltak, és azért fogtak össze, hogy a mederbe víz kerüljön. – Győr a folyók városa és végre megindult az élet vizeinkben. Épül a városban a kikötő, ami legalább 100 hajó elhelyezésére lesz alkalmas – mondta el. Hozzátette: béke kell a vizeken, hogy mindenki egymás mellett tudjon élni, legyen az horgász, hajós, turista vagy vízi sportoló.

Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter előadását a fenntartható jövő, vízhez kötődő turizmus kapcsán tartotta. Kiemelte, hogy területi sajátosságokra is érzékeny területfejlesztési politika kell, mert régiónként nagyon eltérőek a fejlettségi szintek. Hozzátette: Budapest mellett Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom mutatja a legdinamikusabb felzárkózást.

Meggyőződése szerint az a "széttartó fejlődés" korlátot szab a fejlesztéspolitikának. Előadásában kitért arra is, hogy közép- és nyugat-dunántúli területek esetében már lehet látni, hogy megcsappan a fejlődés lendülete.

A miniszter kiemelte, hogy a szigetközi térség Győr úgynevezett funkcionális városrészeként jelenik meg. Ebbe a térségbe beletartozik tágabb értelemben Mosonmagyaróvár is. - Győr nemzetgazdasági szempontból fontos, ugyanakkor kényes helyzetben is van. A megyeszékhely az egyik legfontosabb motorja a Budapesten kívüli nemzetgazdaságnak, sok szállal kötődik az autópálya révén a fővároshoz, ugyanakkor fontos, hogy önálló gazdasági centrum is legyen. A Budapest-Bécs-Pozsony háromszög közepén helyezkedik el, ahol meg kell találnia a helyét - mondta dr. Navracsics Tibor.

Dr. Érsek Árpád, volt szlovákiai közlekedési és építésügyi miniszter előadásában azt emelte ki, hogy a térségben az Öreg-Duna hajózásának jobb kihasználásával lehetne elérni a csallóközi és szigetközi látogatók számának emelkedését. Több kikötő építésére is javaslatot tett, hogy jobban ki tudják aknázni a hajóturizmust. Szerinte a térség fejlődéséhez szükség lenne szlovák oldalról a szennyvíztisztítók és -átemelők kiépítésére, valamint a partmenti és bicikliutak menti szálláshelyek fejlődésének támogatása is elengedhetetlen. Véleménye szerint ezáltal a közös gasztrokultúránk is szintet tudna lépni.

Simon Róbert Balázs, a térség országgyűlési képviselője felidézte, hogy több mint egy éve adták át Vének és Gönyű térségében azt a fenékküszöböt, amely biztosítja az állandó vízszintet a Mosoni-Dunán. -Az állandó vízszint révén a turizmus megélénkült, és felmerült az az igény, hogy a szigetközi és a csallóközi települések és a folyami ágrendszer is fejlődjön.

Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopronvármegyei főispán pedig arról beszélt, hogy a termálvizek hasznosításában is eredményesnek kell lenni.

A beszédeket és a szakmai előadásokat követően a térség fürdőinek vezető - Kovacsics Imre, az RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő ügyvezetője, Somogyi Gábor, a Thermalpark Dunaszerdahely fürdőigazgatója, Šušík Roland, a Thermal Corvinus Nagymegyer fürdőigazgatója és Szeredi Ádám, a Flexum Thermal Mosonmagyaróvár ügyvezetője - számoltak be a legújabb fejlesztésekről, újdonságokról és távlati terveikről.

- A Szigetköz és a Csallóköz Európa legnagyobb szárazföldi deltája, egyedülálló értéke, s e páratlan szépségű tájegység megőrzése, fejlesztése csak átfogóan gondolkodva, egymásra épülő és egymást kiegészítő tervek megvalósításával lehetséges - összegezte az elhangzottakat Molnár Albert, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara győri térségi elnöke.