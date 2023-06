60 éve írtuk - Mérlegen az ünnepi könyvhét

Az ünnepi könyvhét országos eredményein még dolgoznak a könyvterjesztő vállalatok központjaiban, de Győrött már összesítettük a könyvhét forgalmát. A Kisfaludy Könyvesbolt a boltban és a műcsarnokban 46 000 forint értékű könyvet adott el a tavalyi 37 000-rel szemben. Jól sikerült az Üzemi Bolt könyvhete is. Utcai árusításból 20 000, üzemi árusításból pedig 52 000 forintot forgalmazott. Tavaly a Magyar Könyv Boltja 22 000 forint értékű könyvet adott el, az idei könyvhéten 35 000 forintot árult.

Forrás: Kisalföld Archív

50 éve írtuk - Az anyák neheze

A Kisalföld 1973. június 19-i száma az anyák nehéz helyzetéről írt. Hogyan lehet boldog az az ember, aki tele van gonddal? - tették fel a kérdést. – Márpedig ilyen, gonddal teli boldog emberekkel beszélgettek, gyerekeket nevelő asszonyokkal. Egy gyerektelen mondta: „Meggondolandó, hogy szül-e vagy hányat szül az ember? Először lakásra kell gyűjteni, aztán megvan a lakás, ezerezerkétszáz forint havonta a rezsije. Én majdnem erre keresek. Meggondolandó bizony, hogy hány gyerek is legyen? A cikkben Mosonmagyaróvári Kötöttárugyár dolgozó női közül meséltek életükről.

Forrás: Kisalföld Archív

40 éve írtuk - Felkészülés az aratásra

Beszélik, hogy a szili búcsúkor mindig esett az eső, az idén csak pár csepp hullott a falura. Tartós és riasztó a szárazság. Ha a gépek munkakészségétől függene az aratás, akár hozzá is láthatnának Szilban. De azért még ne kelljen aratni... Kopácsi Pál, az energiaszolgáltató ágazat vezetője jegyzi meg: „A mezőgazdászaink a Péter-Pált emlegetik aratáskezdésként”. Öt E—516-os kombájn es a három SZK—6-os kijavítva várja a munkakezdést, a gabonák be takarítását gyorsítja m ég három új E—516-os gép, s a traktorosok is túl vannak a minden évi nagyjavításon, akárcsak a bálázók.