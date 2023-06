60 éve - Portré- és fejtanulmányok

Kiállítás Sopronban. Érdekes és tanulságos kiállítás nyílt meg a soproni Festőteremben. A városi tanács végrehajtó bizottsága művelődésügyi osztálya és a Műcsarnok közös rendezésében nagynevű magyar képzőművészek tanulmányait láthatja a közönség. Mint a cím is mutatja, nem kész alkotásokat, hanem a tervezett nagyobb művek portréihoz vagy fejrajzaihoz készült vázlatokat.

Két szempontból is érdekes a kiállítás. Egyrészt a maga kendőzetlen valóságában mutatja meg, miként készül a festőművész egy portré megmintázásához. Másrészt a kiállított képek nagy része korszerű kifejező eszközökkel, reális ábrázolókészséggel vetíti elénk az emberi test legérdekesebb részének, az arcnak sokféle változatát, érzéshullámzását. Majdnem ötven művész tanulmánya kapott helyet a kiállításon. A tanulmányok, mint a Nemzeti Galéria kiállítási képei, az állam tulajdonában vannak.

50 éve - Erzsi néni

Hallgatom Erzsi nénit, nézem a tárgyakat. De belül egy kicsit csalódott vagyok. Mikor arról érdeklődtem itt Magyarfalván, hogy kinek van valami különleges időtöltése a faluban, vagy hárman is özvegy Nagy Pálnéhoz, Erzsi nénihez küldtek. Azt mondták, hozzá érdemes bemenni, mert ő gyűjt mindenféle régi holmit.

Az eddigi tapasztalataim szerint régi edényekkel, használati eszközökkel, népi díszítésű tárgyakkal megrakott polcokat vártam. Tulajdonosuknak meg, ki tudja, miért, egy tanárnőt, vagy a régi jegyző lányát képzeltem el, aki majd okítgatva vezet végig a gyűjteményén, feltárva az egyes darabok folklorisztikus jellegzetességeit.

30 éve - Volt-e roham a benzinkutaknál?

A mai naptól átlagosan két forinttal emelkedik a benzin fogyasztói ára. Két győri benzinkútnál arról érdeklődtünk, hogy volt-e hatása a bejelentett áremelésnek, erősebb volt e a forgalom a hétvégén? Szabó Csaba, a Shell és Interag Kft. győri töltőállomásának munkatársa: - Egyáltalán nem vártunk, és nem is tapasztaltunk rohamot, egy átlagos hétvégének felelt meg a forgalom. Az elmúlt napokban is gyenge forgalom mutatkozott, amit nagyrészt a pünkösdi ünnepnek is lehet tulajdonítani, de véleményem szerint az emberek már belefásultak az emelésekbe, hiszen nem tudnak mit tenni ellene.