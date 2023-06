A Béke utcában már dolgoznak a szakemberek. A páros oldalon újul meg a burkolat, mivel ez a szakasz kapcsolódik a Gévay-Wolff utcához. A kivitelezők kérik a helyieket, az ingatlantulajdonosokat, hogy a nagy meleg miatt lehetőség szerint locsolják a a friss betont.

A ravatalozó felújítása, átalakítása is folyamatban van a rábapordányi temetőben. Emiatt a sírkert látogatóinak nagyobb figyelemmel kell közlekedniük a munkával érintett területen. A felújítás során lecserélik a tetőt és megoldják a csapadékvíz elvezetését. Régi terve volt az önkormányzatnak, hogy a ravatalozó vizesblokkja kívülről is megközelíthető legyen. A mostani rekonstrukcióval ezt is megoldják a szakemberek. Emellett elvégzik a belső munkálatokat, újrafestik a farészeket. Mindkét beruházást a Magyar Falu Program támogatja.