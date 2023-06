Ezúton is bocsánatot kérünk a sértettektől és minden érintettől, akinek fájdalmat okoztunk. Az áldozatokat lehetőségeink szerint igyekszünk támogatni. A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban 2018. szeptember óta Gyermekvédelmi Csoport működik. Szerzetesközösségünk továbbra is elkötelezett a rábízottak védelmében, valamennyi iskolánkban vezettük be gyermekvédelmi intézkedéseket. Jelen ügyismertetéssel nyilvánosságra hoztuk mindazt, amit a személyiségi jogok védelme mellett lehet.