András Katalin, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató általános főigazgató-helyettese és Gőghné Sallay Mónika nevelőszülő volt a podcast stúdiónk vendége. Mónikáék két kislányt nevelnek évek óta, megjárták a poklot és a mennyet is velük. Anyai érzésekről, vállalásokról, szeretetről, elhivatottságról mesélt nekünk, miközben András Katalin segített eligazodni a gyermekvédelmi törvény erdejében, s mesélt a nevelőszülővé válás folyamatáról is. Megpecsételt és megmentett gyermeksorsokról, nehéz sorsú szülőkről, beletörődésről és újra építkezésről is hallhatnak a beszélgetésben.

Hallgassa meg!