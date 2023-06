A győri Széchenyi István Egyetemen is digitális ügyfélkiszolgáló pontot nyitott az MBH Bank. Az aulába telepített kapszulában személyes ügyfélszolgálati jelenlét nélkül, biztonságosan és kényelmesen lehet számlát nyitni. A magyar FaceKom által fejlesztett, első körben tíz digitális banki kioszkot magyarországi egyetemeken telepíti a bank. A tervek szerint a későbbiekben további banki szolgáltatásokkal bővül a digitális kioszkok kínálata.

Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese elmondta: „Széleskörű modernizációs programba kezdtünk az előd bankjainktól örökölt, közel 500 fiókot számláló hálózatunkon, amelynek célja egy modern, több szakértőt alkalmazó, országszerte egységes szolgáltatási színvonalat biztosító, elsősorban tanácsadásra épülő fiókhálózat kialakítása. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a fiatalabb korosztálynak más igényei, bankolási szokásai vannak, kevésbé a személyes jelenlétet, mint inkább a digitális ügyintézési lehetőségeket keresik. Ezért folyamatosan kutatjuk a bankolás jövőjét, és nyitottak vagyunk az olyan innovációk irányában is, amelyek az ő elvárásaiknak is megfelelnek. Az egyetemi digitális banki kioszk vonzó, biztonságos környezetet nyújt a számlanyitáshoz, emellett az asszisztált ügyintézési folyamat hozzájárul pénzügyi tudatosságuk erősítéshez is. Célunk, hogy a jövőben további szolgáltatásokkal és termékekkel bővítsük az egyetemi digitális kioszkok funkcionalitását.”

Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese, dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke, Puskás András, az MBH Bank önkormányzati kiszolgálásért, egyházakért, ESG-ért és fenntarthatóságért, kommunikációért és államigazgatási kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese és dr. Kovács Zsolt, az egyetem általános és oktatási elnökhelyettese.

Fotó: Csaba Jozsef Majer // Majer Csaba Photo

A nagyvállalati távoli ügyfélazonosítási megoldások területén piacvezető FaceKom koncepciója és fejlesztése alapján készült okos kapszula olyan professzionális, a biztonságos online ügyfélazonosításhoz szükséges eszközökkel, megvilágítással felszerelt mobilszoba, amelyben lehetőség van a teljesen privát és kényelmes távoli ügyintézésre. A kapszula és a kezelőfelület akadálymentes elérhetőséget is biztosít, így például kerekesszékkel közlekedő ügyfelek is használhatják a szolgáltatást. Az MBH Bank digitális kioszkjaiban gyors ügyfélazonosítási folyamatot követően, videós távsegítséggel számlát nyithatunk, de a tervek szerint a későbbiekben további banki szolgáltatásokkal bővül majd a digitális kioszkok kínálata.

Dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke kifejtette: kiemelt céljuk, hogy az egyetemi polgárok számára nemzetközi színvonalú szolgáltatásokat biztosítanak. „Hallgatóinkat a korszerű kollégiumi férőhelyek, a sportpark vagy a vendéglátó- és szórakoztatóegységek mellett bankok is várják a győri kampusz területén. Ez a széles paletta hazánkban egyedülálló lehetőségeket és kényelmet nyújt a nálunk tanuló fiatalok, valamint kollégáink számára. Hozzájárul ehhez a mostani fejlesztés is, amelynek különlegessége, hogy az ügyfelek számára valódi, 21. századi megoldással digitális ügyintézést tesz lehetővé” – jelentette ki dr. Filep Bálint, hozzátéve: az egyetem képzéseiben, kutatásaiban ugyancsak kulcsfontosságúnak tartja a digitalizációt, amely a jövőben a fenntarthatóság egyik alappillére lehet.