Idén a felsőoktatási és az üzleti kapcsolatok építése kerül fókuszba a Hungarian Summit-on. A rendezvényt Pazaurek Piros közép-floridai tiszteletbeli konzul kezdeményezésére évente rendezik meg az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon, évenként változó helyszínnel. A rendezvény célja, hogy a két ország oktatási, kulturális és vállalati szereplői megismerjék egymást, és erősödjenek a gazdasági, a társadalmi és az üzleti kapcsolatok.

A eseményre az USA-ból hat állam hét egyetemének küldöttei érkeztek, valamint 6, millió dolláros profitú nagyvállalat képviselője is részt vesz a háromnapos rendezvényen. A delegáció Győrbe is ellátogatott, ahol az egyetemen is fogadták őket, majd Dr. Dézsi Csaba András polgármester köszöntője után egy baráti ebédre is megvendégelte a delegáció tagjait.

– Győrnek hihetetlen jó reputációja van az országban, mindig nyitottak a nemzetközi együttműködésekre – mondta el Pazaurek Piros közép-floridai tiszteletbeli konzul. – A technika ördöge közbeszólt, így az ajándékcsomagja, amit Daytona Beach a városnak szán még nem érkezett meg. De úgy gondolom a mai találkozó egy hosszú távú komoly együttműködés, akár testvérvárosi kapcsolat megalapozója is lehet.