Elsőként dr. Varga Péter r. dandártábonok, megyei rendőrfőkapitány számolt be a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. évi tevékenységéről.

– A megye közbiztonsága stabil, kiegyensúlyozott, szélsőségességektől mentes. Nem változott az előző évekhez képest a migrációval kapcsolatos rendőri tevékenyéség gyakorisága. Az elmúlt év kiugró volt ebből a szempontból. Több mint 320 embercsempészt, és több mint 5700 migránst fogtunk el a megye területén. Emellett olyan színvonalon kellett végezni a munkánkat, ahogy az állampolgárok elvárják – összegezte az elmúlt évet a kapitány. – A regisztrált bűncselekmények száma 13 százalékkal növekedett 2021-hez képest és valamennyit növekedett a vagyon elleni bűncselekmények száma is. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon megszaporodott a kibertérben elkövetett bűncselekmények száma, amiket nagyon nehéz felderíteni, viszont könnyű lenne megelőzni. Rengeteg erőt, energiát fordítunk ezért arra, hogy a megelőzés a hatékony legyen, de így is sokan válnak áldozattá. Ezért kérem az állampolgárokat, hogy vigyázzanak az adataikra, ne adják ki, ne higyjenek azoknak az emaileknek, hogy ilyen-olyan kedvezményeket kapnak, csak kattintsanak oda. A rendőrség honlapján is vannak olyan kiadványok, amelyekben felhívjuk a figyelmet arra, hogyan lehet ezeket a bűncselekményeket megelőzni – nyomatékosította a megelőzés fontosságát a kapitány.

Írásbeli beszámolójában olvasható, hogy a főkapitányság illetékességi területén 7788 eljárást regisztráltak, ami 13 százalékkal több mint 2021-ben. Az összes közterületen elkövetett bűncselekmények számában ugyan 10,3 százalékos növekedés volt tapasztalható, de figyelembe kell venni, hogy a 2022-őt megelőző két évben a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások miatt csökkent az események száma.

Az emberölések száma 3-ról 7-re emelkedett, amelyek közül a szándékos befejezett esetek száma 1-röl 2-re nőtt. A testi sértések száma 333-ról 328-ra csökkent, ezen belül a súlyos testi sértéseké 156-ról 131-re mérséklődött. Halált okozó testi sértés 2022-ben 1 történt. A kiskorú veszélyeztetés bűncselekmények száma 54-röl 62-re emelkedett. Az embercsempészések száma jelentösen, 127-röl 391-re, 207,9 százalékkal nőtt. A garázdaságok száma 266-ról 269-re növekedett.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztők száma nem változott, mindkét évben 39 volt. Területi megoszlását tekintve a leginkább fertőzött Sopron, amit Győr követ. A főkapitányság illetékességi területén található további települések fertőzöttsége csekély.

A lopások száma 1956-ról 2206-raemelkedett. Kedvező változás történt e kategórián belül a zárt gépjárműfeltörések számában, ami az elözö évi 84-röl 65-re csökkent. A csalások száma 34,8 száazlékkal, 595-ről 802-re emelkedett. A rablások száma nem változott, a 2021. és a 2022. évben is 16 bűncselekmény történt.

A közlekedésbiztonsági helyzet

A 2022-ben regisztrált baleseti mutatók többségében kedvezőtlenebbek voltak, mint a 2021-ben tapasztaltak. Az előzetes statisztikai adatok alapján a 2022-ben 742 személysérüléssel járó, 22 halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt. Összesen 27-en vesztették életüket a megye közútjain.

Ebből 6 kerékpáros érintettségével következett be, 4 esetben a kerékpáros személy volt a baleset okozója, 2 esetben a kerékpárosok a baleset vétlen áldozatai voltak.

Gyalogos érintettségével 3 halálos baleset történt, ők mindhárman vétlenek voltak.

Vasúti kereszteződésében nem, míg kijelölt gyalogos átkelőhelyen egy esetben következett be halálos baleset. Összesen két olyan halálos közlekedési baleset fordult elő, amelyben egynél több ember vesztette életét.

Az ittasan okozott, személyi sérüléssel járó balesetek száma 15,4 százalékkal csökkent a 2021. évhez viszonyítva. A halálos balesetek közül 3 esetnél a baleset okozója tekintetében az alkoholfogyasztás gyanúja később megerősítést nyert, ugyanakkor droghasználat ezeknél az eseteknél nem merült fel.

2022-ben az elsőbbségre vonatkozó szabályok megsértése (28%), a sebességtúllépés (27, 0%), illetve a kanyarodásra, haladásra, irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megszegése (24, 4%) volt a vezető baleseti ok. A személyi sérüléses közúti balesetek döntő többségét (69%) személygépkocsi vezetők okozták, őket követték a tehergépkocsi vezetők (11,2%) és a kerékpárt hajtók (6,6%).

– Számunkra az a fontos, hogy vármegyénkben mindenki biztonságban érezhesse magát. Ehhez adottak a megfelelő feltételek a rendőr-főkapitányság részéről, ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy polgárőrök segítik ezt a munkát. Mindenzt teszik szabadidejük feláldozásával. Nemcsak a rendezvények biztosításában, hanem karitativ tevékenységben is részt vesznek – kommentálta Németh Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke a polgárőrök munkájáról szóló beszámolót.

A testület jóváhagyta a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésére beadott pályázatot

– 2023-ban szeretnénk megrendezni a huszadik megyei borversenyt, amely bor- és gasztronómiai szakmai konferenciával lenne összekötve. Az eseményt a Pannonhalmi hegyközségben június végén, július elejére tervezzük. A hegyközségi borversenyek már lezajlottak, a kiírás szerint az ottani arany- és ezüstérmes borok szerepelhetnek majd a versenyen, ahol kiválasztjuk a vármegye fehér- és vörösborát. Megszervezzük megyei nemzetiségi- és értéknapot. Ennek várható időpontja szeptemberben lesz Fertőszentmiklóson. Célunk még a megyerikum honlap fejlesztés is – sorolta a pályázati célokat dr. Pető Péter, a közgyűlés alelnöke.