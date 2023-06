Jean-François Paroz nagykövet a koszorúzást követően a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjaival találkozott az intézményben, ahol előadást is tartott a fiataloknak. Kísérői közben látogatást tehettek a Főapátságban, így megismerhették a többezer éves bencések történetét.

- Kelemen Krizosztom, akkori főapát és Eduard Benedek Brunschweiler, a menhely vezetője a legnehezebb időkben is önzetlenül és rendíthetetlen bátorsággal oltalmazta a menekülteket a második világháború idején. Friedrich Born svájci diplomata, a Nemzetközi Vöröskereszt budapesti delegátusa, aki korábban hivatalos állami vadászatok során már járt Pannonhalmán és környékén, pozitívan fogadta a főapátság megkeresését, és 1944. október 13-án megkötötték az apátság és körzetének védelem alá helyezéséről szóló szerződést

- ismertette Pannonhalma és Svájc közti kapcsolatot, valamint Friedrich Born fontosságát Dénesi Tamás, a Pannonhalmi Főapátság levéltárának igazgatója.

Nem csak embereket mentett az apátság, hanem értékes gyűjtemények anyagát is - tudtuk meg.

Dénesi Tamás Kelemen Krizosztom és Friedrich Born közti levelezéseket, és a megkötött szerződés írásos dokumentumját, valamint a menekültekről vezetett nyilvántartásokat is megmutatta. Emellett megnézhették a vendégek a pannonhalmi alapítólevél eredeti oklevelét, ami Szent István korából származik, illetve a Liber Ruber -Vörös Könyvet is, ami az 1200-as évekből való és a monostora 60 legfontosabb jogbiztosító oklevelét tartalmazza.

Az évfordulós látogatás végén Kara Ákos országgyűlési képviselővel és Hortobágyi T. Cirill főapáttal is találkozott Jean-François Paroz nagykövet, aki elmondta, hogy ma is nehéz feladat megvédeni a civil lakosságot a háború borzalmaitól. - A Nemzetközi Vöröskereszt és a humanitárius szervezetek most is ezt teszik, amikor ukrajnai menekültek ezrei érkeztek Magyarországra. Igyekeztünk a határnál szolgálatot teljesítő karitatív és egyházi szervezetek munkáját segíteni. Amit Friedrich Born és Eduard Benedek Brunschweiler tett az a mai napig követendő - fogalmazott a nagykövet.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát elmondta, hogy a vészkorszakban nem csak gyermekóvóhely működött az apátságban, de a környéken élők is a monostorban találtak menedékre. - Az apátságnak a béke és a biztonság helyszínének kell lennie. A találkozónk jelentősége az, hogy nem szabad elfelejtenünk, ami történt. Svájccal régi és szoros a kapcsolatunk, több bencés apátság is működik ott, így ezt tovább szeretnénk ápolni - fogalmazott a főapát.

Kara Ákos, országgyűlési képviselő a turizmus és az idegenforgalommal kapcsolatos együttműködésről tárgyalt, hogy még többen keressék fel a térséget, főként Pannonhalmát Svájcból.