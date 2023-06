A június 6-i esőzések miatt tizennyolc alkalommal riasztották a vármegyei tűzoltókat, tizenhat esetben vízszivattyúzás miatt, két esetben pedig fakidőléshez. A mosonmagyaróvári egységek nyolc alkalommal vonultak, a kapuvári tűzoltókat, három esetben riasztották, a győri egységeknek pedig kétszer kellett beavatkozniuk Győrben és Győrladaméron, illetve a répcelaki önkormányzati tűzoltók egyszer vonultak Ivánra. Az érintett települések főként Jánossomorja, Tét, Mihályi, Szany és Vitnyéd voltak. A hivatásosok munkáját Jánossomorja két önkéntes tűzoltó egyesülete, valamint a téti, mosonszolnoki és szanyi önkéntesesek, huszonnégy fővel segítették.

Még a tűzoltók is elakadtak a vízátfolyásnál

– 2015-ben volt egy hasonló nagy felhőszakadás, ami problémát okozott a település mélyebben fekvő részein. Ekkor készítettünk egy felmérést a helyi önkéntes tűzoltó egyesülettel karöltve, hogy hol vannak ezek a kritikus pontok. Tervszerűen elkezdtünk dolgozni annak érdekében, hogy csökkentsük egy-egy ilyen nagyobb felhőszakadás esetén a veszélyhelyzetet – tudtuk meg Lőrincz Györgytől, aki 2014 óta Jánossomorja polgármestere. – Az elmúlt évek leghevesebb és legszélsőségesebb felhőszakadása volt június 6-án, amely hirtelen haladta meg a csapadékvíz-elvezetési rendszerek határait. Ilyen mértékű csapadék emberemlékezet óta nem volt Jánossomorján. Az esőzés során volt olyan része a településnek, ahol húsz perc alatt hetven milliméter csapadék hullott le, de átlagosan ötven milliméterről beszélhetünk. Erre a nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadékvíz elvezetésére egyetlen rendszer sincs felkészülve. Mi nagyon sokat tettünk az elmúlt években, 2016 óta éves szinten átlagosan 10-12 millió forintot fordítottunk az árkok, átereszek, útpadkák karbantartására, a víz elvezetésére, szikkasztására alkalmas műtárgyak felújítására, karbantartására. Ez a helyi önkéntes tűzoltó egyesület véleménye szerint is meglátszik, hiszen voltak már hevesebb esőzések és kevesebb alkalommal kellett beavatkozniuk. Minden erőfeszítésünk ellenére volt azonban néhány olyan kritikus pont, ahol a mostani felhőszakadás során pincéket, udvarokat öntött el a víz. A hivatásos tűzoltókat négy esethez hívták Jánossomorjára. Az egyik tűzoltókocsi a Leier üzem előtti vízátfolyásnál el is akadt, Mosonszolnok önkénteseit is riasztották a segítségére. Huszonöt éve lakunk a házunkban, de az én pincémben még sohasem volt víz, de most az enyémbe is betalált. Az ereszcsatornán átbukott a tetőről lezúduló esővíz és a pincelejárón, az ajtó alatt folyt be. Nekem is szivattyúznom kellett – mesélte a polgármester, aki ezúton is szeretné megköszönni mindazok munkáját, akik segítettek a bajbajutottaknak. A városüzemeltetés dolgozói, magánszemélyek, a hivatásos tűzoltók és önkéntes tűzoltók indultak önzetlenül segíteni.

A Jánossomorja ÖTE meg is osztotta az eset után a tapasztalatait.

"Özönvízszerű eső csapott le Jánossomorjára, folyamatosan érkeztek a bejelentések a pincébe befolyó esővíz, és az utcán feltelt árkok miatt. Egyszerre több helyszínen dolgoztak a tűzoltók, egységünk is több szivattyúval dolgozott, volt, ahol letelepítettük az egyik szivattyút, közben egy másik szivattyúval egy másik helyen végeztük a kárelhárítást. Az árkok felteltek, onnét a pincébe folyt a víz, nagy gondot okozott a keletkezett víz elhelyezése, mivel sok helyen betemették az árkokat! A jánossomorjai szennyvízhálózat sem bírta a túlzott terhelést, mivel feltételezhetően sokan illegálisan ebbe engedték az esővizet. Volt, ahol a pincébe a szennyvízcsatornából folyt be a víz. Akadt olyan helyszín is, ahol a helyi adottságok miatt nem tudtuk megoldani a szivattyúzás, mert nincs vízelnyelő akna, amibe bele folyna a víz és az egy-két centiméteres vizet nem tudjuk szivattyúzni. A pár centiméteres víztől az egy méteres vízig mindennel találkoztunk. Este kilenc óra környékére sikerült a tudomásunkra jutott összes káreseményt felszámolni."

A vízelvezető árkok problémájáról a polgármester is beszámolt.

– Az önkormányzat sok pénzt fordít az árkok karbantartására, de sajnos vannak, akik önhatalmúlag betemetik. Volt olyan kárhelyszín, ahol korábban volt árok, de betemette az ingatlan tulajdonos és most probléma volt vele. Az ingatlanok tulajdonosainak törvényi kötelezettsége, hogy teleken belül kell megoldania a csapadékvíz szikkasztását, közterületre kivezetni tilos. Továbbá saját ingatlana előtt a járdát, az árkot az út padkáig karbantartania kell, de sokan szeretnek másra mutogatni, hogy oldják meg mások. Az emberek elfelejtik, hogy az ő dolguk. Mindenkinek oda kellene figyelni az árkok állapotára, hogy kevesebb kár legyen a jövőben– szögezte le a polgármester.

Mozgalmas napok Petőházán

A hirtelen lezúdult nagy mennyiségű eső több helyen adott munkát Petőházán is az önkéntes tűzoltóknak. A közösségi ház és az orvosi rendelő pincéjében mintegy 50-60 cm víz állt. Az egyesület négy fővel vonult a helyszínre, ahol a fertőszentmiklósi önkéntesekkel közösen számolták fel a káresetet. A helyszínen három szivattyú dolgozott megállás nélkül mivel nem csak a pincéből, hanem a régi cukorgyári szerviz alagútból is el kellett távolítani a vizet, hogy a pince ne teljen vissza. A két csapat megközelítőleg 300 köbméter vizet szivattyúzott ki.

Utakat mosott ki

Győrújbaráton nem csak a domborzati viszonyok miatt okoz sokszor gondot a hirtelen lezúduló csapadék. A betemetett, zöldhulladékkal teli árkok, az eltömődött átereszek miatt vált már az utóbbi években patakká azt út is.

– A települést nem egyforma mértékben érte most az eső, a település több része kapott többet belőle. A településen vannak elég meredek útszakaszok, amit az idén is kimosott az eső. Ezeket megpróbáltuk gyorsan javítani. Először a rosszabb állapotú utakkal kezdtük a munkát, figyelembe véve azt is, mennyien laknak ott. Az volt a probléma, hogy a javítás után ismét jött egy eső és meg kellett ismételni. Mostanra végeztünk vele – mondta Kóbor Attila polgármester.