Március elsejétől több ellátást korlátoztak vagy szüneteltettek a mosonmagyaróvári kórházban. Ezek újraindításán dolgozik az intézmény vezetése, a részletekről a Kisalföldnek dr. Takler Ágnes főigazgató főorvos számolt be. A lakosság és a helyi politika részéről is nagy a várakozás a megnyugtató válaszokra, a jelentős szakemberhiány azonban továbbra is kihívás.