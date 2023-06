Az Összetartozás napja ünnepségsorozat második napján, szombat délután ünnepélyesen átadták és felszentelték a közút felett húzódó székelykaput. Megtelt a völgy az érdeklődőkkel. Egész nap előadások, koncertek, néptáncos műsorok várták a helyszínre érkezőket.

Basák Attila, Sokorópátka polgármestere köszöntőjében az összetartozás kapujának nevezte az elkészült faragott alkotást. Megköszönte mindenki együttműködését aki részt vett a csoda létrejöttében.

– A szív diadala, az akarat diadala, és a közösségi összefogás szimbóluma ami itt megvalósult – mondta Kara Ákos országgyűlési képviselő.

Simon Róbert Balázs országyűlési képviselő úgy fogalmazott: a trianoni békeszerződéssel elvették tőlünk az összetartozás érzését, aminek a hiányával közel egy évszázadig küzködtünk. Ez a nap már mégsem gyásznap hanem bizakodást ébresztő nap. Ma már elég erősek vagyunk, hogy mást érezzünk, a tenni akarást és az összetartozást. A mai nap erre példa és tanúságtétel.

Vejkey Imre az országgyűlési imacsoport alapító elnöke a nemzet sorsáról azt mondta: Keresztrefeszítettségünk ellenére harmadnapra fel tudtunk támadni. – A Szent Istváni örökséget erővel sem lehetett eltörölni. Nincs más nemzet, mely hasonló csonkítást túlélt volna hittel, reménnyel és szeretettel, de nem csak túlélte, hazánkra újra igazodási pontként tekintenek.

Széles Sándor főispán egy történettel világította meg az egyén és a közösség összetartozását: ha az ember rendben van, rendben van a világ. – Ez a kapu azt mutatja, hogy itt olyan emberek élnek, akik rendben vannak. És ha Istentől kapnak erőt, ennek a hatása nem csak itt Sokorópátkán marad, hanem kiárad.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő szerint a sok személytelen szám mellett ez egy olyan rekord, ami hozzánk kötődik. – Olyan teljesítmény, mely a nemzeti összetartozás méltó jelképe. Örülök, hogy személyesen részese lehettem 2010-ben, amikor megnyomtuk az igen gombot, a nemzeti összetartozás törvényére. Akkor, és most is felmutattuk, hogy újra lehet magyar jövő, össze tudunk kapaszkodni itt a Kárpátmedencében.

Vajda Péter, a kapu megálmodója örömét fejezte ki azért, hogy innen Sokorópátkáról is tudtak tenni a külhonban maradt magyarságért. – Kifakadt a lelkünkből, hogy valamit szeretnénk alkotni, és ez a jelkép akárhol áll, a magyarságról üzen. A Sokoró kapu száz százalékig civil összefogásból készült el, nem volt benne pályázati pénz, vagy állami támogatás. Így álmodtuk meg. Hatszáz adományozó és kétszáz munkás ember, akinek köszönhető az alkotás. Amit tettünk, nemzetünkért tettük, jó és tiszta szándékkal. Gyermekkoromban is a jó meséket szerettem, ez a kapu-történet is így végződött.

Ugyanakkor elmondta, hogy kapu felállítássával nem fejeződött be a munka, parkot és kápolnát is álmodtak a területre, amelynek a megvalósítása még a jövő dolga.