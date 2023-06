Reggeltől vásározók, termelők és kézművesek lepték el az új csarnokot. Állandó tojás árusítás lesz a Farm Tojás Kft. jóvoltából a hétköznapokon, de válogathatnak a Kulcsár hús finomságai közül is. Kántor Sándor a zöldséghámozó rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket pénteken. Gyönyörű ásvány ékszerek, lakásdekorációk, illatos szappanok, édesség és kávé kínálat, palánták, virágok is fogadták az első vásárlókat. A piacról a méhészeti termékeket, mentás, levendulás méz, saját készítésű savanyúság, szörp, befőtt és lekvár sem hiányozhatott.

Az ünnepélyes átadóra délután került sor. Beszédet mondott Kara Ákos országgyűlési képviselő, Németh Zoltán a vármegyei közgyűlés elnöke és Friderics Cecília polgármester. Az épületet dr. Maróti Gábor plébános áldotta meg.