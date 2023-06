A bejáratnál könyvcsere-stelázsi vár, rajzolt bútorok és virágok gondoskodnak az otthonos érzésről. Az intézmény igazgatója, Kokas Éva köszöntőjében elmondta, hogy a sok viszontagság után nagyon hálás hogy végre mindenkit a az épületben köszönthet, hiszen egy éven keresztül öt különböző telephelyen folyt a munka. – Hatvannál is több csoportunk volt mielőtt elköszöntünk a felújítás miatt, és most is már három tábor folyik a házban, mely szeptembertől működik majd teljes fordulatszámon.

Több mint négyszáznegyven millió forintból újult meg az épület, melyből 5,5 millió forint önerőt a győri önkormányzat biztosított, az Európai Uniós pályázathoz.

A generációk Háza konzorciumi partnerként vett részt a projektben. Fő szempontok voltak a felújításkor a klímatudatosság, az energiahatékonyság, és az akadálymentesítés. – Megtörtént a pince szint rekonstrukciója, a homlokzati nyílászárók, és a bejárati porták cseréje, a tető teljes felújítása. Megújult részben a gépészet, a villamos rendszer, valamint a padlástér is, mely felvonóval elérhető mindenki számára. A belső udvart lefedték, hogy időjárásra való tekintet nélkül egész évben helyszínt tudjon biztosítani programoknak, és átállt a távfűtésre a ház. Az épület tervezője a MAG építész Iroda, az udvar lefedést a Terasz Csoport Egyesület munkája.