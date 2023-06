Súlyos beszédzavarral, a fél oldalára lebénulva érkezett az első beteg a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház műtőjébe, ahol dr. Kornfeld Ákos neurológus profi, felkészült csapattal várta.

– A beteg a műtét végére ott az asztalon szinte teljesen tünetmentessé vált – mondja dr. Kornfeld Ákos. – Másnap délre pedig minden funkciója rendben volt, őt már haza is engedték. Ez a mechanikus thrombectomia óriási előnye. Ez a terápia jelenleg a modern orvostudomány leghatékonyabb módszere az érelzáródásos stroke-betegek kezelésére.

Kulcsfontosságú az idő

Az agyi érelzáródás okozta stroke kezelését a lehető leghamarabb meg kell kezdeni. Ahogy telnek a percek és az órák, úgy hal el visszafordíthatatlanul az agy érintett része. A stroke ugyan nem feltétlenül halálos kór, de nagyon súlyosan hat az érintett beteg életminőségére, ezzel együtt a hozzátartozók életére is. A beteg jellemzően nem képes az önellátásra, a kommunikációra, mindez nemcsak lelkileg, de anyagilag is súlyosan megviselheti a családokat. Nem véletlenül fektetnek ekkora hangsúlyt a prevencióra: fontos, hogy időben felismerjük a jeleket, tüneteket, úgymint beszédzavar, bénulás, látászavar, és a lehető leghamarabb orvoshoz vigyük a beteget.

– A stroke népbetegség. Sajnos egyre gyakoribb és egyre fiatalabb betegeknél fordul elő – mondja dr. Rum Gábor, a neurológiai osztály főorvosa. – Kulcsfontosságú, hogy mennyi idő alatt kerül mentőautóba a beteg, és onnantól számolva mennyi idő múlva kezdik meg a kezelését.

Egyszerre sokan dolgoznak

A beteg minden esetben a sürgősségi osztályra érkezik, ahol már az útközben kapott információk alapján fogadják. Azonnal megkezdik a neurológiai és képalkotó vizsgálatokat, hogy minél pontosabban meg tudják határozni az elzáródás helyzetét és mértékét; a gyógyszeres vérrögoldás, azaz a trombolízis az első, amit tenni tudnak a betegért. Győrben van CT- és MR-vizsgálatra is lehetőség, amik rendkívül fontosak ahhoz, hogy meg tudják állapítani, milyen típusú stroke-ok ezek.

– A kontrasztanyagos koponya-CT képét már akár otthon is meg tudom nézni, az elektronikus szolgáltatási tér nagyon felgyorsította ezeket a folyamatokat – folytatja dr. Kornfeld Ákos. – Ez egy hatalmas teammunka, ami nagy koncentrációt, pontosságot igényel minden résztvevőtől. Ahhoz, hogy a mechanikus thrombectomia elvégezhető legyen, számos feltételnek teljesülnie kell mind a beteg, mind a személyzet részéről. Az eljárás során lényegében egy artérián keresztül jutunk el az agyban lévő elzáródáshoz, amit manuálisan, egy katéteren keresztül távolítunk el onnan. Ilyen beavatkozás elvégzésére eddig Győrből Budapestre szállították a betegeket, így mindannyiunk szempontjából óriási előrelépés, hogy már helyben, a győri kórházban meg tudjuk őket műteni.

Győrben minden adott

Mint ahogy a cikk elején már utaltunk rá, az idő ebben az esetben kulcsfontosságú tényező. Ha a vérrög olyan elzáródást okoz, hogy a vér- áram nem talál kerülő utat, szűkül az idő keresztmetszete, amíg még tenni tudnak a betegért. Hogy végül a stroke-on átesett beteg tud-e profitálni a beavatkozásból, az is leginkább az idő kérdése.

– Győrben minden adott ahhoz, hogy a lehető legtöbb emberen segítsünk. A technika adott, az asszisztencia profi, szükség van az ő megbecsülésükre, mert nélkülük nem működne a rendszer – fogalmaz dr. Kornfeld Ákos.

A győri származású neurointervenciós szakorvos jelenleg heti 2–3 napot dolgozik Győrben, rajta kívül dr. Szabó Albert vesz még részt a mechanikus thrombectomia beavatkozásokon.

– Radiológus, neurológus, neurointervenciós szakemberek közösen döntenek arról, hogy milyen beavatkozás szükséges, illetve lehetséges – mondja dr. Rum Gábor. – Ezért is nagyon fontos a profi, szakképzett team jelenléte, hiszen olykor nagyon nehéz döntéseket kell meg- hozniuk. Esetenként szükség lehet aneszteziológusra is, ilyenkor nagyon sokan dolgoznak azon egyszerre, akár a laborokban, akár a műtőben, hogy sikeres legyen a beavatkozás. Ahhoz, hogy optimális legyen a helyzet, további humán erőforrásra lesz szükség, mindez komoly szakmai kihívás, ugyanakkor komoly szakmai nívó is, ha ezt meg tudjuk itt, Győrben teremteni.