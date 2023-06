Mintegy két évtizedes hagyomány, hogy a trianoni békeszerződés évfordulóján megemlékeznek Mosonmagyaróváron. Idén az ünnepségnek az esős idő miatt az evangélikus templom adott otthont.

A kegyetlen trianoni békeszerződés Magyarország történelmének legnagyobb tragédiája, mely fájdalmas minden magyarnak – hangsúlyozta Reisinger Attila hegyeshalmi író a nemzeti összetartozás napján. Az ünnep szónoka részletezte a hazánkat ért vesztességeket is: az ország nemcsak területének nagy részét, jelentős számú lakosságot is elveszített. A határon túl élő magyarok ma is elszenvedői az akkori döntésnek.