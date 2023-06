– A most kinevezett biztostól egy olyan portfólió összeállítását várjuk, ami saját lábra tudja állítani a Karolina Kórházat, mely további finanszírozási igény nélkül is működni tud – hangsúlyozta Árvay István, aki felkészültnek és alkalmasnak ítélte dr. Ézsi Robint a feladatra, megjegyezve, hogy fontos az is, hogy kormányzati szinten is foglalkoznak a mosonmagyaróvári kórház sorsával. A polgármester még hozzátette: július 11-én tárgyal Takács Péter egészségügyi államtitkárral, így elképzelhető, hogy ezt követően lesz még rendkívüli ülés a képviselőknek.

Régi-új intézményvezetők kinevezéséről is döntöttek

A találkozón döntöttek arról, hogy a Lurkóvár Óvoda vezetője, Kovács Anett Éva és az Őzikés Óvoda vezetője, Kocsisné Zajcsics Erzsébet folytathatja a munkáját. A Majoroki Óvodában Szodfridtné Tóth Lilla Annamária óvodavezető-helyettest és az Ostermayer Óvodában Lukácsné Deli Gabriella óvodapedagógust bízták meg az intézmény vezetéssel.

A Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére hárman is jelentkeztek, Csiszár Péter jelenlegi ügyvezető mellett Hauptmann Tamás és Takács András. A képviselők ismételten Csiszár Péter mellett tették le többségben voksukat. A Szociális Foglalkoztató élén is marad Sallai László ügyvezetőként.