- A drámapedagógia egy alkalmazott művészeti eszköztár, amit a gyerekek tanítására, az életben betöltendő feladataikra való felkészítésre használhatunk fel - kezdte. - Az órákba minden művészeti ágból becsempészünk valamennyit. A színház világából a beszédtechnika és előadóművészet emelhető át. Amikor mozgásos, táncos játékkal dolgozunk a táncművészet eszközeit hívjuk segítségül, amikor pedig tereket építünk, díszleteket festünk vagy maszkokat készítünk, a képzőművészet eszköztárát használjuk - tette hozzá.

Minden korosztállyal máshogy kell dolgozni. Óvodás korban a közös játéké a főszerep. Alsótagozatban a közös játék mellett már a mesefeldolgozások is bevonhatók. Felsőtagozatban az életjáték tölt be kiemelkedő szerepet, míg a középiskolás korosztállyal mindezek mellett jelmezekről, díszletekről, bevilágításról is lehet terveket készíteni.

A drámatanítás hozzájárul olyan személyiségek fejlesztéséhez, amelyek a mai világban elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy gyermek sikeres felnőtt lehessen. Általa fejleszthető a koncentráció, az önismeret, a kommunikációs készségek, a kapcsolatteremtő képesség, de segítségével megtanulható a tolerancia, az elfogadás és az együttműködés is.